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美菲南海軍演靶船 在實彈射擊開始前幾小時意外沉沒

編譯羅方妤／即時報導
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菲律賓海軍除役船艦「馬爾瓦號」原本要被用於美菲軍演的靶船，但在5日模擬襲擊開始前數小時意外沉沒。（美聯社）
菲律賓海軍除役船艦「馬爾瓦號」原本要被用於美菲軍演的靶船，但在5日模擬襲擊開始前數小時意外沉沒。（美聯社）

美國CBS新聞報導，美國和菲律賓軍方官員表示，一艘原本要被用於美菲軍演靶船的二次大戰時期菲律賓海軍軍艦，在5日實彈射擊開始前幾小時意外沉沒，導致軍演取消。

這艘二戰時期船艦「馬爾瓦號」（BRP Miguel Malvar）2021年除役。「馬爾瓦號」在被拖曳途中面臨南海惡劣海況，船身進水，在距離菲律賓西部三描禮士省30浬海域沉沒。

菲國軍方表示，「馬爾瓦號」傾斜沉沒時，船上沒有人。

儘管作為靶船的「馬爾瓦號」提前沉沒，美菲兩國軍隊當天還是會在三描禮士附近進行其他實彈演習。菲律賓海軍上校阿科斯（John Percie Alcos）表示，「馬爾瓦號」是美國海軍在1940年代建造的巡邏艦，先被轉移給越南海軍，後來被菲國海軍收購。

阿科斯告訴美聯社：「這是一艘擁有80年歷史的破舊船艦，無法承受波濤洶湧的大海。」

「馬爾瓦號」原本被美國海軍命名為「布拉特爾伯勒」號，曾在美國海軍服役超過20年。美國海軍指出，這艘船艦曾參與二次大戰沖繩島戰役，「救治超過200名重傷人員，並救援超過千名沈船倖存者」，在二戰期間獲得三枚戰鬥星章。

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