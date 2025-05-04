非洲「天空之國」賴索托 恐被美國切斷3億元援助

援助機構「千禧挑戰公司」執行長艾爾伯萊特(Alice Albright)2022年在國務院發言。(美聯社)

有「天空之國」之稱的賴索托，曾被美國總統川普 戲稱為一個「沒人聽過的國家」。據報導，川普政府近期已關閉美國在賴索托的援助機構「千禧挑戰公司」，因此其正執行中的3億美元援助案，恐將面臨斷炊困境。

「非洲新聞」（Africa.com）2日報導，美國針對援助賴索托（Lesotho）而成立的援助機構「千禧挑戰公司」（Millennium Challenge Corporation，MCC）近期被川普政府要求關閉，因此由千禧挑戰公司在2022年與美國政府達成的3億美元「健康與園藝」計畫（Lesotho Health and Horticulture Compact）也即將終止。

另外，據報導，賴索托政府尚未確認關閉此計畫；但在寄送給員工和承包商的內部電子郵件已顯示，此計畫即將關閉。

「健康與園藝」計畫原本預計將在未來20年內為賴索托創造數萬個就業機會，嘉惠其200萬人口。賴索托政府在計畫協議中也承諾，會在協議有效期間出資最少2230萬美元。

千禧挑戰公司賴索托代理執行長瑪爾瑪（Limpho Maema）僅對媒體表示，該公司正和賴索托政府商討中，一旦做出最終決定，將發表聲明。

報導還說，根據美國和賴索托政府達成的協議，如計畫中止，則賴索托政府必須將所有未動用資金退還給千禧挑戰公司。

川普3月份在國會上為其大幅削減援助政策進行說明時，公開稱賴索托是一個「沒人聽過」（nobody has ever heard of）的國家。賴索托外交部長姆波特喬內（Lejone Mpotjoane）對此表示震驚和受辱，並回應道：「我們沒想到，貴為一國元首，卻用這種方式來稱呼另一個主權國家。」

賴索托位於非洲南部，領土由南非 共和國圍繞在其中，面積僅有3萬355平方公里。

賴索托也是世界上少數幾個海拔全超過1000公尺的高山國家，最低點為海拔1400公尺，因此擁有「天空之國」美稱。

由於地理位置緣故，賴索托與南非擁有緊密的經濟往來關係，兩國屬於關稅 同盟。

失業率極高的賴索托是一個貧窮國家，約有49%的人口生活低於國際貧窮線（1天1.25美元），且占有全球數一數二高的愛滋病毒感染率，根據2023至2024年數據統計，感染者有21.1%。