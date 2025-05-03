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新加坡國會大選 人民行動黨壓倒性勝選延續執政

中央社新加坡4日專電
新加坡大選結果在當地時間4日凌晨出爐，人民行動黨不僅取得過半席次，大幅領先包括工人黨在內的反對黨，得票率也高於上屆大選。(歐新社)
新加坡大選結果在當地時間4日凌晨出爐，人民行動黨不僅取得過半席次，大幅領先包括工人黨在內的反對黨，得票率也高於上屆大選。(歐新社)

新加坡大選結果在當地時間4日凌晨出爐，人民行動黨不僅取得過半席次，大幅領先包括工人黨在內的反對黨，得票率也高於上屆大選。首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選的黃循財向選民致謝。

3日晚間投票時間一結束，記者實地走訪人民行動黨支持者聚集的楊厝港體育場（Yio Chu Kang Stadium），直至午夜仍有大批支持者持續湧入現場歡呼鼓掌。

現任總理黃循財2024年從國務資政李顯龍手中接過黨秘書長職務，標誌人民行動黨完成第3代到第4代領導權力交接。這是黃循財首次以秘書長身分帶領執政黨出征全國大選。

這次大選結果，人民行動黨在大多數選區勝出，蟬聯執政；該黨得票率為65.57%，高於2020年大選的61.24%。在國會97個議席中，人民行動黨贏得87個議席，工人黨拿下10個席次。

黃循財、李顯龍等人上台致詞時，台下支持者掌聲如雷、歡呼不斷，他們也在短暫致詞時向支持者致謝。李顯龍表示，世界局勢動盪之際，獲得選民委託的人民行動黨將為家庭、國家和未來竭盡所能。

值得注意的是，副總理顏金勇從其他選區轉戰榜鵝時，讓該選區戰況成為討論焦點。儘管如此，該選區仍由行動黨成功拿下。

人民行動黨派出重點人物鎮守鐵票區，黃循財出征馬西嶺－油池集選區（Marsiling-Yew Tee GRC）；國務資政李顯龍固守宏茂橋（Ang Mo Kio GRC）；而反對黨工人黨秘書長畢丹星（Pritam Singh）則鎮守阿裕尼（Aljunied GRC），三強拿下各自陣地。

大選登場前，執政黨人民行動黨能否守住政治版圖，反對黨能否突破傳統票倉，是各界觀察焦點。黃循財先前多次向選民表示，為應對美國祭出關稅措施，他需要選民強力授權，以帶領仰賴貿易的星國度過經濟不確定性。

除了因無反對黨候選人而自動當選的5名馬林百列—布萊德嶺集選區（Marine Parade-Braddell Heights GRC）人民行動黨議員，本屆大選共有來自11個政黨的204名候選人和2名無黨籍人士，角逐全國32個選區的92個議席。集選區是星國確保國會有少數種族代表的選舉制度。

李顯龍 新加坡 投票

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