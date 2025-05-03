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反川普效應在澳洲重演？在野主要政黨領袖丟掉席位

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反川普效應在澳洲重演？在野主要政黨領袖丟掉席位

編譯周辰陽／即時報導
澳洲反對黨、自由黨領袖達頓。(路透)
澳洲反對黨、自由黨領袖達頓。(路透)

澳洲3日舉行大選，兩個主要政黨之一的在野自由黨（Liberal Party）領袖達頓（Peter Dutton）承認，在自己參選的昆士蘭省迪克森聯邦選區（Dickson）遭到擊敗。

澳洲廣播公司報導，達頓自2001年起就擔任迪克森選區的眾議員，但選舉分析師格林（Antony Green）已判定該選區由工黨勝出，達頓則承認敗給了工黨挑戰者法蘭斯（Ali France）。截至當地時間晚上9時45分，迪克森選區的三分之一優先票（preferred votes）已點算完畢，10.6%的選票轉向了執政的工黨。

達頓在敗選演講表示，「我們在這次選戰中表現得不夠好，這一點很明顯。」，並指「有些優秀的議員和候選人已經失去席位，我對此感到遺憾」，並且恭賀當選人法蘭斯，也祝她好運。

達頓說，迪克森選區曾有「一屆詛咒」，但自己過去成功守住該選區24年，「24年對公職生涯是很長一段時間，這是一個莫大的榮譽，我感謝澳洲人民將信任託付於我」

澳廣指出，達頓的衝擊性敗選讓自由黨／國家黨聯盟群龍無首，也代表了對其選戰的譴責，同時也成為迄今第一位在聯邦選舉中失去議席的聯邦在野黨領袖 。

根據之前新聞，美國總統川普加拿大的貿易戰和兼併威脅，被認為促成加國總理卡尼帶領加拿大自由黨逆轉贏得大選。華盛頓郵報在澳洲選前就有專欄文章預測，這一案例在澳洲聯邦大選可能重演。

達頓採納川普式口吻應對「覺醒」文化，競選時還主打移民限制、減少政府管制、削減聯邦政府等，定位自己是帶來改變的人選，但工黨將達頓與川普讓富豪馬斯克領導政府效率部、削減美國聯邦政府做連結。學者指出，川普已成為大選的第三名候選人，「他讓達頓相當難以傳達想法，也讓達頓在這場選戰很難被視為完全獨立的人物」。

同時，儘管加國最大在野黨、保守黨的得票率與席位雙雙上升，外界稱為「加拿大川普」的領袖博勵治（Pierre Poilievre）同樣丟掉了2004年起連續7次勝選的渥太華卡爾敦（Carleton）選區。但根據加拿大媒體3日的報導，亞伯達省一處保守黨安全選區的國會議員已宣布自願讓賢，讓博勵治可以透過補選重返國會。

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