專家之眼╱南韓政壇情勢動盪 審慎防範外溢效應

南韓最高法院於5月1日對共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的案件作出裁定，撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。由於目前韓國總統補選，李在明聲勢驚人明顯掌握優勢，法院如此判決勢必將對選情發展產生嚴重衝擊。（路透）

自從2024年12月3日當時韓國總統尹錫悅面對國內政治風潮，出人意外地發布全國戒嚴令，但旋即在國會踢到鐵板遭致議決解除戒嚴後，韓國政壇風潮不斷，朝鮮半島動盪升溫。迄至目前為止，尹錫悅總統已於2025年4月4日遭致免職，並且面臨韓國法庭追訴究責。

但在最近數日，韓國政情發展更是高潮迭起，真讓人目不暇接眼花撩亂；首先是5月1日南韓 最高法院裁定共同民主黨總統候選人李在明 涉嫌違反公職選舉法案件，提出撤銷二審無罪判決，並將案件發回下級法院重審。由於目前韓國總統補選，李在明聲勢驚人明顯掌握優勢，如今法院提出如此判決，勢必將對選情發展產生嚴重衝擊。

儘管韓國曾有政治評論者預測，韓國最高法院不無可能採取「自判定罪」方式，直接判決李在明違反公職選舉法，並且加以定罪，讓其無法參加預定在6月3日舉行之總統補選。但事實證明韓國最高法院並未採取如此極端處置措施，還是保留相當政治迴旋空間，但此項判決影響選情勢不可免，亦對未來韓國政情發展埋下足以翻案伏筆。

此時目前代理韓國總統職務之國務總理韓悳洙卻突然宣布請辭，在其發表對國民講話時，表達將辭去國務總理職務，並且亦不再代理韓國總統職務。隨後韓國總理辦公室官員對外聲稱，韓悳洙將任職至5月2日凌晨零時，隨後總統職務將交由經濟副總理兼企劃財政部 長崔相穆代理。

但沒想到韓國政情發展真是高潮迭起，5月1日晚間10時28分，崔相穆卻向韓悳洙表達將請辭職務，隨即在4分鐘後，韓國國會議長禹元植宣布將對崔相穆提出彈劾案，韓悳洙權衡情勢發展狀況，在20分鐘後，在本身即將卸任韓國國務總理職務前，宣布接受崔相穆請辭經濟副總理兼企劃財政部長。由於國務總理韓悳洙、副總理崔相穆同日相繼請辭離職，此時總理職務將由下一順位副總理兼教育部長李柱浩暫代，同時亦代理韓國總統職務。

面對美國川普總統運用增加關稅大打貿易戰，南韓正式被鎖定重點對象，而此時韓國政壇情勢發展如此動盪，對韓國來說真是屋漏偏逢連夜雨；整個韓國社會處於內外交迫狀態，對於未來經濟景氣發展前景都難以樂觀估計。但非常反常的是面對朝鮮之軍事安全態勢，卻沒有任何惡化徵候。金正恩政權顯然無意趁火打劫，在此時挑起任何武裝衝突；因此不論是南韓軍隊戰備等級並未提升，駐韓美軍亦無任何加強戒備跡象，朝鮮半島軍事活動亦無任何異常動態。

就臺海安全與朝鮮半島情勢是否存在連動關係？這個議題恐怕會引起學者專家論戰不休，而且亦難以獲得定論。特別是目前國內普遍樂於吞服「OO有事，就是XX有事」這份政治搖頭丸，若要斷然切割東北亞動盪情勢，絕對不會影響臺海周邊和平穩定，恐怕很難說服臺灣鄉親；但若是反過來說，朝鮮半島與臺海兩岸脣齒相依，若是兩韓情勢爆發衝突引發動盪，非常可能殃及池魚，臺灣恐怕亦會被拖下水，其實也很難讓臺灣社會接受。

不過基於臺灣與南韓在基本經濟架構具有相似性，多項對外貿易出口品項存在高度競爭與矛盾對立，但又有些製造業商品形成上下游供應鏈合作關係，因此當韓國政壇動盪可能會影響其產業運作態勢，吾人就必須嚴肅思考，是否有可能讓我方產業界獲得有利商機？同樣亦要考慮是否有可能會影響我出口市場？甚或是讓支持我國產業營運之供應商源運作受到影響？

川普政府運用關稅施壓，試圖逼迫各個不同貿易對象國與其談判最新貿易往來條件；我國與南韓都要經過重新與美國談判過程，才能安然渡過動盪盤整期。儘管對美貿易並不代表整體貿易生態，但畢竟美國還是重要出口市場；因此當南韓政壇動盪不安之際，吾人必須思考其產業營運失調時，相關經濟效應是否將間接衝擊我國對外貿易。隔岸雖可觀火，但絕對不宜幸災樂禍，更不能態度輕忽掉以輕心，戒慎恐懼防範外溢效應，小心能駛萬年船，絕對要謹記在心！（轉載自聯合報）