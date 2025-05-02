連結爪哇島海底電纜故障 印尼度假勝地多處大規模停電

印尼峇里島2日停電期間，丹帕沙一條主幹道的交通受阻。歐新社

印尼 國家電力公司（PLN）表示，度假勝地峇里島的多個區域於當地時間2日下午4點左右發生停電，干擾了旅遊、商業與公共服務。官方指出，受影響的大部分區域已開始恢復供電，全面復電的作業仍在持續進行。

路透報導，峇里島機場總經理Ahmad Syaugi Shahab表示，機場也受到了影響，但出入境航班仍持續利用後備發電機起降，但幾架出發航班有所延誤。社群媒體 上分享的照片則顯示，道路交通因為停電而受阻，機場報到櫃檯則排起了長長的隊伍。

Seluruh wilayah Bali mengalami pemadaman listrik (black out) secara serentak pada Jumat (2/5/2025) sejak pukul 16.00 WITA.



Wilayah yang terdampak mencakup Kota Denpasar, Badung, Buleleng, Jembrana, Tabanan, Karangasem, Bangli, Klungkung, dan Gianyar.



Sekretaris Daerah (Sekda)… pic.twitter.com/Cf1C37CpzC — Narasi Newsroom (@NarasiNewsroom) 2025年5月2日

報導指出，電力在幾小時後開始恢復供應。普拉伯沃（Prabowo Subianto）總統的發言人塞蒂歐（Prasetyo Hadi）在致電PLN執行長後發出的表示，PLN「成功恢復峇里的大部分電力供應，如果真主願意，峇里的電力供應將於今晚（2日晚間）全面恢復」。

塞蒂歐表示，PLN優先恢復政府辦公室、醫院、機場以及飯店等關鍵基礎設施的電力，並補充道，此次停電是因連接峇里島與爪哇島電力系統的海底電纜故障所引發，導致峇里島多個地區出現大規模斷電。雅加達環球報指出，這次供電中斷導致島上所有發電廠同時關閉，造成突然的大規模停電。