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TikTok承認將歐洲用戶個資傳至中國 遭重罰6億美元

中央社都柏林2日綜合外電報導
熱門中國短影音平台TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被中國當局讀取，今天遭歐洲聯盟（EU）國家愛爾蘭當局重罰5億3000萬歐元（約6億美元）。美聯社
熱門中國短影音平台TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被中國當局讀取，今天遭歐洲聯盟（EU）國家愛爾蘭當局重罰5億3000萬歐元（約6億美元）。美聯社

熱門中國短影音平台TikTok因將歐洲使用者的個人資料傳送至中國，且未能保證這些資料不可被中國當局讀取，今天遭歐洲聯盟（EU）國家愛爾蘭當局重罰5億3000萬歐元（約6億美元）。

法新社報導，根據開罰的愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）說法，中國科技業巨擘字節跳動持有的TikTok在調查當中，承認將歐洲使用者資料存放在中國，一反先前否認的說法。

由於TikTok的歐洲總部設於愛爾蘭，因此愛爾蘭資料保護委員會是TikTok在歐盟的首要監管機關，一如美國科技業巨擘Google（谷歌）、臉書（Facebook）母公司Meta和社群媒體平台X等面臨的情況。而今天的處罰是愛爾蘭資料保護委員會歷來最高開罰金額之一。

全球有15億使用者的TikTok在2023年已遭愛爾蘭資料保護委員會處罰3億4500萬歐元（約4億美元），當時理由是違反歐盟的兒童資料處理法規。今天的處罰則是關於非法將個資傳送至他處。

愛爾蘭資料保護委員會副專員陶艾爾（Graham Doyle）在聲明中說：「TikTok在中國的員工能從遠端存取（歐洲）使用者個資，（代表）TikTok未能確認、擔保和證明這些個資受到的保護基本上與在歐盟境內保證的程度相當。」

陶艾爾還表示：「在中國的反恐怖主義、反間諜及其他TikTok確認顯著偏離歐盟標準的法律之下，（歐洲）使用者個資可能遭到中國當局存取，對此TikTok並未加以解決。」

TikTok則說他們打算提出上訴，並強調「從未接獲」中國當局要求提供歐洲使用者資料。

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