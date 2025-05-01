印巴緊張升溫 巴屬克什米爾逾千所宗教學校停課10天

巴基斯坦實控的喀什米爾首府穆扎法拉巴德（Muzaffarabad），民防部門官員在學校中訓練兒童應對戰爭及緊急情況下的安全措施。（歐新社）

因擔心印度 可能採取軍事行動報復上周發生的致命攻擊，巴基斯坦控制的克什米爾（Pakistan-administered Kashmir）地區有關當局下令逾1000所宗教學校今天起停課10天。

法新社報導，印度控制的克什米爾（Indian-administered Kashmir）4月22日發生持槍攻擊事件、造成26人喪生。印度政府將事件歸咎於巴基斯坦，總理莫迪（Narendra Modi）授予軍隊「完全的行動自由」。

巴國否認涉及那起攻擊，強調握有印度正在計畫立即展開軍事打擊的「可信證據」，矢言「對任何侵略行動作出果斷回應」。

美國國務院 指出，國務卿魯比歐 （Marco Rubio）昨天深夜分別致電印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）和巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif），以「降低緊張」，維護南亞和平安全。

蘇杰生與魯比歐通話後表示，「須將行凶、支持和策畫（攻擊）的人繩之以法」。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）說，針對那起「大逆不道的攻擊」，魯比歐敦促巴基斯坦官員合作調查。

由於擔心軍事行動升級，巴基斯坦當局下令巴屬克什米爾逾1000所宗教學校停課。當地宗教事務主管官員阿邁德（Hafiz Nazeer Ahmed）說道：「我們已經宣布克什米爾所有伊斯蘭學校休假10天。」

消息人士透露，是因為「邊境緊張和潛在衝突」而停課。

新德里當局今天通報，印巴控制線（Line of Control）兩側已接連數日於夜間發生小型武器駁火。印巴控制線是印度與巴基斯坦目前在克什米爾實際控制地區的分界線。