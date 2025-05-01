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紐西蘭強風豪雨 威靈頓航班中斷 學校關閉

中央社威靈頓1日綜合外電報導
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紐西蘭首都威靈頓（Wellington）出現逾10年來最強勁的風勢，導致學校停課、航班取消。（路透）
紐西蘭首都威靈頓（Wellington）出現逾10年來最強勁的風勢，導致學校停課、航班取消。（路透）

紐西蘭首都威靈頓（Wellington）今天出現逾10年來最強勁的風勢，導致學校停課、航班取消。經歷24小時的傾盆大雨後，南島部分地區也宣布進入緊急狀態。

影片來源：YouTube@ABS-CBN News

路透報導，政府氣象預報人員表示，惠靈頓的平均風速達到每小時87公里，創下2013年以來最強紀錄。首都以南沿海地區巴林角（Baring Head）的陣風甚至可達每小時160公里。

威靈頓已發布最高等級的強風「紅色警戒」，包括紐國第二大城基督城（Christchurch）的南島部分地區宣布進入緊急狀態。

威靈頓地區緊急管理部發言人尼利（Dan Neely）表示：「這個地區若干地方道路封閉。海浪淹沒了沿海道路，並在路面留下碎片。」

該部門要求民眾儘可能待在室內，並設法固定戶外家具。由於擔心發生洪災，一個沿海郊區居民被要求暫時撤離。

截至今天下午，威靈頓國際機場（Wellington International Airport）的航班皆已取消；往返南北島的渡輪服務也暫停。

當地許多學校和威靈頓維多利亞大學（Victoria University）已宣布停課。

南島最大城基督城因洪水、山崩和樹倒等災害宣布進入緊急狀態。中部塞爾文區（Selwyn District）今早也發布洪水和河水水位上升緊急警告。

紐西蘭氣象局（MetService）指出，威靈頓的強風預計將持續到2日凌晨。

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