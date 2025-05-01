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北韓和俄羅斯開始興建首條跨境公路 2國關係重大里程碑

編譯羅方妤／即時報導
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靠近中俄邊境的北韓城市羅津1日舉行北韓和俄羅斯跨境橋梁動工儀式。（美聯社）
靠近中俄邊境的北韓城市羅津1日舉行北韓和俄羅斯跨境橋梁動工儀式。（美聯社）

美聯社報導，北韓和俄羅斯宣布，已開始興建兩國間第一條跨境公路，並稱在兩國邊境河流上興建的橋梁是重大進展，將進一步擴大兩國間蓬勃發展的關係。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，這座橋梁將有一公里長，預計耗時一年半興建。北韓官媒朝中社（KCDA）1日表示，這座橋梁將擴大兩國民眾跨境來往、觀光業發展和商品流通。

北韓和俄國關係和交流計畫近年來蓬勃發展，北韓還提供彈藥和軍隊，支援俄國在烏克蘭的戰爭。

北韓緩慢鬆綁疫情管制，自去年2月起一直在接待俄國遊客，但中國團體遊客的數量仍停滯。中國團體遊客疫情前占北韓觀光客總數的90%。

在2023年，北韓約97%對外貿易是與大陸進行，僅1.2%是與俄國進行。南韓統一部指出，目前北韓和中國間漫長又管理鬆懈的邊境，至少有17條正在運行的公路和鐵路。

北韓和俄國間已有一座鐵路橋梁以及航空連接。 兩國去年6月同意在流經北韓與中俄間邊境的圖們江上興建一座可讓汽車通過的橋梁。

北韓和俄國官媒指出，兩國官員1日在其邊境城市舉行橋梁動工儀式，北韓總理朴泰成和俄國總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）都透過視訊出席。

朝中社報導，朴泰成表示，這座橋梁的興建將被銘記為雙邊關係「歷史性的紀念碑」。

塔斯社指出，米舒斯京表示，「這是俄朝關係間的重大里程碑」。他說：「我們正為兩國更緊密合作奠定可靠的基礎，打造一條通往開放且有成果的對話的道路。」

北韓 俄國 邊境

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