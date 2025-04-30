大馬士革附近教派衝突 官媒及觀察組織：13死

和敘利亞新當局有關的部隊與德魯士族（Druze）武裝分子之間的宗派衝突，夜間在大馬士革附近蔓延，造成13人死亡。圖為30日敘利亞政府安全部隊在賈拉馬納郊區的一處檢查站站崗。美聯社

敘利亞 國營媒體和觀察組織今天說，和敘利亞新當局有關的部隊與德魯士族（Druze）武裝分子之間的宗派衝突，夜間在大馬士革 附近蔓延，造成13人死亡。

在上個月敘利亞阿拉維派（Alawite）沿海心臟地帶發生宗派屠殺後，不斷擴大的暴力事件對去年12月推翻長期統治者前總統巴夏爾．阿塞德 （Bashar al-Assad）的伊斯蘭當局來說是重大挑戰。

敘利亞新當局在努力向世界展示更溫和形象的同時，還必須應對來自內部激進伊斯蘭主義者的壓力。

敘利亞新聞社（SANA）引述衛生部的說法，在薩赫納亞（Sahnaya）地區，「非法組織襲擊平民和安全部隊」造成11人死亡，傷者人數不詳。

敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）說，在「與當局有關的武裝分子和當地德魯士族武裝分子之間的衝突」，有兩名當地武裝分子在薩赫納亞被殺。

薩赫納亞位於大馬士革西南方約15公里處，是敘利亞德魯士族和基督教少數族群的居住地。

前一天晚上，在大馬士革東南方以德魯士族和基督徒為主的郊區賈拉馬納（Jaramana）發生致命衝突，起因是流傳出一段據稱是1名德魯士族公民的錄音，該錄音被認為具有褻瀆性質。

法新社無法確認該錄音的真實性。