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中國加強檢疫競爭對手環伺 越南榴槤逐漸失去市場

中央社河內29日專電
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越越南榴槤今年以來出口中國不順，原因是中國加強檢疫，加上新興的競爭對手如寮國、印尼陸續問鼎中國市場，使得越南榴槤價格暴跌至去年的1/3，在中國的市占也逐漸流失。(路透)
越越南榴槤今年以來出口中國不順，原因是中國加強檢疫，加上新興的競爭對手如寮國、印尼陸續問鼎中國市場，使得越南榴槤價格暴跌至去年的1/3，在中國的市占也逐漸流失。(路透)

越南榴槤今年以來出口中國不順，原因是中國加強檢疫，加上新興的競爭對手如寮國、印尼陸續問鼎中國市場，使得越南榴槤價格暴跌至去年的1/3，在中國的市占也逐漸流失。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南業者表示，中國的檢疫標準日益嚴格，尤其關心重金屬及工業染料「金胺O」的殘留問題。逐批檢疫之下，越南北部各口岸的榴槤貨櫃等待通關時間長達一周，影響到榴槤品質。

越南西部農民不得不賤價出售自家榴槤，每公斤售價約3.5萬至7萬越南盾（約1.35元至2.7美元），較年初大幅下滑3成，價格僅剩去年的1/3。

報導還指出，今年前兩個月，越南榴槤出口中國陡然下降，營收為2700萬美元、年減83%。越南榴槤在中國的市占從62%驟減至37%，泰國榴槤則是從37%激增至62.3%。

與此同時，一些新興的供應來源包括寮國、印尼、柬埔寨，則以戰略性的步伐搶進中國市場。

寮國東南部阿速坡省（Attapeu）剛授權三家企業種植273公頃的商業榴槤，盼成為中國的新供應商。在這之前，中國企業已和寮國成立榴槤企業協會以及品種研究中心，還有一個1.2萬公頃的專業種植區。

印尼也加速邁向中國市場，印尼榴槤年產量超過180萬噸，居全球之冠，印尼的種植園與包裝工廠3月已接受中國海關檢查，正趕忙完善後勤檢疫工作，光是Trung Sulawesi省就登記超過3000公頃符合標準、準備出口的榴槤。

柬埔寨也想分一杯羹，4月剛和中國簽署議定書，允許榴槤、燕窩、養殖鱷魚出口至中國，為柬埔寨農業打開外銷大門。

面對強敵環伺，以及中國愈來愈嚴格的檢疫標準，越南企業壓力極大。業者段文苑（Doan Van Ven）表示，今年過完年後，他們公司仍無法恢復對中國的出口，因為手續太花時間，通關時間又久，來自中國的訂單也不斷減少。

越南蔬果協會祕書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）認為，越南的蔬果出口，尤其是榴槤出口到中國的速度正明顯放緩。今年第一季，中國只買了逾5億美元的越南農產品、年減31%。

根據報導，越南榴槤檢疫時間長達一周，對品質帶來很大影響。有企業建議，盼將檢測時間縮短3至4天並增加檢疫中心數量，還要和中國談判，承認越南的檢疫結果，以節省時間與成本。

越南 印尼 泰國

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