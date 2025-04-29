大停電是否涉蓄意破壞 西班牙展開調查

在西班牙西南方加那利群島富埃特文圖拉島上的高壓電纜。歐新社

伊比利半島昨天大停電，導致數百萬人的生活為之癱瘓。西班牙當局已開始調查事故原因，司法機關也對這起突發性大停電是否涉及關鍵基礎設施遭蓄意破壞啟動調查。

法新社報導，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，政府已經成立一個委員會，針對這起大停電事件展開調查，且不排除任何可能性。

同時，西班牙最高刑事法院國家法院（Audiencia Nacional）表示，正在就停電是否屬於「針對關鍵基礎設施的電腦破壞行為（computer sabotage）」展開調查。

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國家法院在聲明中表示，雖然大停電原因未明，但「網路恐怖主義」是可能的原因之一。這起事件對大眾造成嚴重影響，司法調查勢在必行。

不過，西班牙電網營運商「西班牙電網公司」（Red Eléctrica，REE）和葡萄牙政府發言人今天稍早已排除網路攻擊的可能性。

REE營運總監普利艾托（Eduardo Prieto）在記者會上表示：「REE控制系統未遭受可能導致這類事件的任何入侵行為。」

社群媒體 上流傳一則訊息稱這次大停電與罕見的大氣事件有關，葡萄牙電網營運商REN否認該公司發布這條消息。

這則以葡萄牙文發布的訊息稱，西班牙電網發生的故障，與在特高壓輸電線路400千伏特（400kV）觀察到的異常振盪有關，這是一種被稱為「誘發性大氣振動」的現象。

REN發言人席瓦（Bruno Silva）告訴法新社：「REN證實我們並沒有發布這項聲明。」但他未提供進一步詳細資訊。

路透報導，突發性停電常見原因包括暴風雨、雷擊、強風等極端天氣，也可能是發電廠、配電線路、變電所等設施故障。大多數的停電時間，通常是幾分鐘到幾小時。

西班牙是歐洲最大再生能源生產國之一，昨天的突發性大停電引發外界質疑，太陽能和風能供電不穩是否增加系統的脆弱性。

REE提供的數據顯示，大停電發生時，太陽能發電占總電力近59%，風力發電占了將近12%，核能近11%，燃氣複循環機組占5%。數據也顯示，在當地昨天中午12時30分至12時35分的短短5分鐘內，太陽能發電量從超過18GW（百萬瓩）降至只剩下8GW。

英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）電力系統工程教授貝塞拉（Victor Becerra）指出，這次大停電凸顯現代能源系統的管理難度與複雜度日益升高，尤其是在導入越來越多間歇性再生能源，像是風能與太陽能後。