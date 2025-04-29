我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與貝佐斯通話 亞馬遜澄清「不會標關稅成本」

新鮮雞蛋可冷凍延長保存期 但要記得這樣做

抗中國免稅包裹入侵 法國擬2026年開徵電商管理費

中央社巴黎29日專電

面對中國廉價商品湧入對安全、公平競爭和財政的傷害，法國政府今天宣布，將與鄰國協商，盼自明年起聯手，針對每個免稅小額包裹向中國出口商與電商平台加徵「管理費」，並推動歐盟2028年取消小額包裹免關稅的規定。

為應對美國總統川普關稅戰的連帶影響，法國財政部長隆巴德（Eric Lombard）與公共會計部長德蒙夏朗（Amelie de Montchalin）今天上午宣布，將著手對中國小額包裹採取措施。

隆巴德和德蒙夏朗表示，法國將在歐洲層級上提議，針對來自中國的小額產品，向中國出口商和電商平台加收每個包裹「幾歐元的管理費」，尤其是中國快時尚龍頭SHEIN、跨境購物平台Temu與阿里巴巴。

德蒙夏朗指出，每年有超過8億件小額商品湧入法國境內，「其中91%都來自中國」。

她說：「這對法國人來說有風險，因為這些產品有時很危險。由於假冒產品猖獗，品牌面臨風險，公共財政也面臨風險。」

隆巴德則強調，「我要向消費者示警，他們可以選擇有利道德、地球和國家財政的產品。如今，當海關官員打開包裹時，會發現94%的產品不符合法規，其中66%是由於具有危險性」。

隆巴德、德蒙夏朗、貿易與工藝國務秘書路瓦齊（Véronique Louwagie）與AI國務秘書查帕茲（Clara Chappaz）今天共同參訪戴高樂機場，巡視海關人員作業，這裡是進口空運貨物進入法國的大門。

自2010年起，歐洲與中國有協議，以「海關流通」之名，豁免價值150歐元（約170美元）以下小額包裹的關稅。

近年來中國包裹「入侵」歐洲，歐盟執委會日前指出，2024年寄入歐洲市場的逾46億件小額包裹中，有91%來自中國，等同於每秒鐘就有超過145個包裹。

歐盟執委會2月就曾呼籲刪除這項特許權，並表示許多商品不符合歐盟規範、具危險性，也因碳足跡而對環境造成傷害。

美國總統川普4月初簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%，以回應中國對從美國進口商品徵收34%的報復性關稅。

由於擔心在美國碰壁的中國商品湧入歐洲，4月中又有歐盟議員提出「終止150歐元小額包裹免關稅」的議題。

儘管法國政府支持這項措施，但看來仍必須等到2028年歐盟層級的關稅同盟改革才能進行調整，這份法案規劃於該年取消150歐元以下包裹關稅豁免的規定。

在等待2028年改革的同時，法國政府有意與德國、荷蘭等鄰近國家協商，建立進口商、電商平台的出資機制，獲得的款項將用於海關檢查。

德蒙夏朗指出，法國提議建立一個歐洲聯盟，以便從2026年起徵收固定管理費，以確保進入歐洲市場的產品不會危及歐洲的安全、經濟和公共財政，目標是要盡快進行。

法國貿易委員會主席歐杜（Yves Audo）今天向歐洲一台（Europe 1）批評，「我們覺得貿易有雙重標準。歐洲貿易受到嚴格管控，必須遵守所有標準，如社會標準、環境標準；而來自中國的貨物流幾乎沒有任何管控，享有海關優勢。我們沒有相同規範」。

他認為，法國應加強產品安全和標準合規的控制，甚至制裁類似虧本銷售的行為。

關稅 歐盟 電商

上一則

南韓大選最熱人選李在明涉違選舉法5/1宣判 牽動參選資格

延伸閱讀

馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約

馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約
梵谷「星夜」旁被公牛追 南法亞爾「鬥牛節」仍受爭議

梵谷「星夜」旁被公牛追 南法亞爾「鬥牛節」仍受爭議
中歐關係急轉？歐盟對中建築機械加徵最高66.7%關稅

中歐關係急轉？歐盟對中建築機械加徵最高66.7%關稅
伊比利半島大停電 西班牙總理：陸續恢復國內供電

伊比利半島大停電 西班牙總理：陸續恢復國內供電

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40
法國總統馬克宏(中)在天主教教宗方濟各喪禮中拍澤倫斯基的背。(歐新社)

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

2025-04-26 13:43

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣
涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年

涉禮品卡詐欺為殺豬盤洗錢 3中國公民被判刑2-5年