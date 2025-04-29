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南韓大選最熱人選李在明涉違選舉法5/1宣判 牽動參選資格

中央社首爾29日綜合外電報導
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南韓最高法院今天宣布，共同民主黨總統候選人李在明（圖）涉嫌違反公職選舉法的刑事案件訂於5月1日宣判。路透
南韓最高法院今天宣布，共同民主黨總統候選人李在明（圖）涉嫌違反公職選舉法的刑事案件訂於5月1日宣判。路透

南韓最高法院今天宣布，共同民主黨總統候選人李在明涉嫌違反公職選舉法的刑事案件訂於5月1日宣判。判決結果可能決定目前選情最佳的李在明是否有資格參加6月3日的總統大選。

路透報導，李在明先是在一審被判有罪，上訴後二審法院改判無罪，檢察官再向最高法院提出上訴。

若南韓最高法院維持二審判決或發回下級法院重審，李在明便很可能保住參選資格。但若李在明最終被判處徒刑或至少100萬韓元（約700美元）罰款，他至少5年無法參選公職。

南韓提前舉行總統大選，因為去年12月時任總統尹錫悅閃電頒布戒嚴令後，遭到李在明帶領的最大在野黨共同民主黨發動國會彈劾，再遭到南韓憲法法院通過彈劾案而下台。

李在明贏得共同民主黨黨內初選後，27日正式獲提名為總統候選人。數周以來，他的支持率在民意調查中持續以2位數領先幅度，遙遙領先尹錫悅所屬的國民力量黨人選。

共同民主黨尚未就李在明若失去參選資格而提出正式的應變方案。若他退出賽局，將讓競爭之門大開。

國民力量黨則訂於5月3日提名總統候選人。另有南韓媒體報導，現任代理總統、無黨籍的國務總理韓悳洙也可能加入競選行列。

李在明 南韓 民主黨

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