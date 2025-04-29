澤倫斯基拒絕與魯拉接觸 批評巴西總統訪莫斯科

烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

根據CNN巴西 新聞網，烏克蘭 總統澤倫斯基 拒絕巴西政府提出在巴西總統魯拉訪問莫斯科前夕，與其進行電話交談的請求。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預定5月9日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一起出席在俄羅斯首都舉行的第二次世界大戰戰勝納粹80週年慶祝活動。

普亭今天宣布從5月8日開始至5月10日停火3天，以紀念蘇聯及其盟友第二次世界大戰勝利80週年。俄羅斯呼籲烏克蘭加入一起停火。

根據CNN巴西新聞網，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評魯拉訪問俄羅斯，稱此行將鞏固巴西政府對普亭的公開支持。

澤倫斯基並對可能公布魯拉與普亭在紅場閱兵式上的照片表示強烈不滿，因為閱兵式上很可能會有俄羅斯部隊和入侵烏克蘭的士兵。

根據CNN巴西新聞網，巴西政府早在4月初就正式要求俄烏兩國領袖進行會談，但基輔方面以日程安排問題為由拒絕會談。

澤倫斯基和魯拉26日在羅馬出席教宗方濟各的葬禮，但並未見面。澤倫斯基則在聖伯多祿大教堂會見美國總統川普（Donald Trump），並抽出時間會見其他幾位歐洲領袖。

巴西外交部對澤倫斯基的態度表示不予置評，強調烏克蘭總統拒絕與魯拉對話不會改變巴西對俄烏戰爭的立場。

巴西從一開始就譴責俄羅斯的入侵，包括在聯合國有關該問題的所有投票中，始終堅持只有透過外交手段才能解決衝突的立場。

根據CNN巴西新聞網引述烏克蘭消息人士稱，魯拉訪問莫斯科可能對雙邊關係產生負面影響，因為澤倫斯基多次邀請巴西總統訪問烏克蘭，親眼目睹戰爭的現實，但魯拉僅於2023年派總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）訪問這個飽受戰爭蹂躪的國家，魯拉本人則從未前往烏克蘭。