我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無證客使用假名假證件 卻因社群網站照片露餡被捕

美財長：川普政府願意全額補償遷廠到美國的企業

澤倫斯基拒絕與魯拉接觸 批評巴西總統訪莫斯科

中央社聖保羅28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

根據CNN巴西新聞網，烏克蘭總統澤倫斯基拒絕巴西政府提出在巴西總統魯拉訪問莫斯科前夕，與其進行電話交談的請求。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）預定5月9日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）一起出席在俄羅斯首都舉行的第二次世界大戰戰勝納粹80週年慶祝活動。

普亭今天宣布從5月8日開始至5月10日停火3天，以紀念蘇聯及其盟友第二次世界大戰勝利80週年。俄羅斯呼籲烏克蘭加入一起停火。

根據CNN巴西新聞網，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）批評魯拉訪問俄羅斯，稱此行將鞏固巴西政府對普亭的公開支持。

澤倫斯基並對可能公布魯拉與普亭在紅場閱兵式上的照片表示強烈不滿，因為閱兵式上很可能會有俄羅斯部隊和入侵烏克蘭的士兵。

根據CNN巴西新聞網，巴西政府早在4月初就正式要求俄烏兩國領袖進行會談，但基輔方面以日程安排問題為由拒絕會談。

澤倫斯基和魯拉26日在羅馬出席教宗方濟各的葬禮，但並未見面。澤倫斯基則在聖伯多祿大教堂會見美國總統川普（Donald Trump），並抽出時間會見其他幾位歐洲領袖。

巴西外交部對澤倫斯基的態度表示不予置評，強調烏克蘭總統拒絕與魯拉對話不會改變巴西對俄烏戰爭的立場。

巴西從一開始就譴責俄羅斯的入侵，包括在聯合國有關該問題的所有投票中，始終堅持只有透過外交手段才能解決衝突的立場。

根據CNN巴西新聞網引述烏克蘭消息人士稱，魯拉訪問莫斯科可能對雙邊關係產生負面影響，因為澤倫斯基多次邀請巴西總統訪問烏克蘭，親眼目睹戰爭的現實，但魯拉僅於2023年派總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）訪問這個飽受戰爭蹂躪的國家，魯拉本人則從未前往烏克蘭。

巴西 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

快看世界／今日你應知道5件事

延伸閱讀

川普100天／川普上任百日 叫停俄烏戰爭承諾跳票

川普100天／川普上任百日 叫停俄烏戰爭承諾跳票
川普100天／普亭喊5月停火3天 川普盼永久 烏籲立停戰

川普100天／普亭喊5月停火3天 川普盼永久 烏籲立停戰
川普要普亭別再對烏克蘭開火 盼2周內敲定停戰

川普要普亭別再對烏克蘭開火 盼2周內敲定停戰
川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋

川普讚澤倫斯基「變冷靜」 魯比歐：1周內決定是否退出俄烏斡旋

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
加拿大溫哥華26日發生休旅車衝撞菲律賓人社區節慶活動，至少造成11人喪命。(美聯社)

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

2025-04-28 21:14
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40
法國總統馬克宏(中)在天主教教宗方濟各喪禮中拍澤倫斯基的背。(歐新社)

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

2025-04-26 13:43

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙像搭頭等艙
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存
加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣

加拿大汽車衝撞事件釀11死 環球郵報曝嫌犯背景：來自台灣