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日本北海道下4月雪 局部地區降雪量達8公分

中央社東京29日綜合外電報導
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日本北海道受到上空的寒流等影響，北海道靠太平洋一側東部為主的地區，平地今天也降雪，像是北海道上士幌町糠平地區截至今天上午11時的6小時，觀測到8公分降雪量。

日本放送協會（NHK）報導，北海道紋別市郊外的大山山頂地區，標高約330公尺左右，當地一座公園剛冒出枝芽的櫻花樹也被白雪妝點。

札幌管區氣象台表示，北海道今天受到2個低氣壓「夾擊」，位於低壓槽之中，加上寒流流入上空的關係，北海道靠太平洋一側東部為主的地區，即使在平地也觀測到降雪。

截至今天上午11時的6小時，北海道多地觀測到的降雪量分別為上士幌町糠平地區8公分、帶廣機場7公分、中札內村上札內地區6公分、阿寒湖畔地區5公分。

而札幌管區氣象台預測北海道局部地區明天會持續下雪，多地截至明天上午6時的24小時降雪量相當可觀，像是北海道靠鄂霍次克海一側，與靠太平洋一側的東部地區降雪量可能達30公分；靠日本海一側的北部地區降雪量可能達15公分；靠日本海一側的南部地區降雪量可能達5公分。

札幌管區氣象台也呼籲駕駛與不習慣在積雪道路開車的觀光客，留意積雪與下雪路況。

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