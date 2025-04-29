日美交涉關稅第2輪談判 赤澤亮正30日啟程

日本將於30日與美國進行第2輪關稅談判。圖為16日川普在白宮橢圓形辦公室會見日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正一行人。路透

日本 經濟再生擔當大臣赤澤亮正將於30日訪問美國，進行第2輪關稅 談判。日本正考慮以擴大進口美國農產品、放寬進口汽車措施等作為交涉籌碼。同時，日本也將強調對美投資的實績，要求美方取消包括汽車和鋼鐵等一系列關稅。

日本政府16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免，不過雙方當時同意協調擬本月內啟動第2輪談判。

日本經濟新聞報導，赤澤將在4月30日至5月2日訪美，與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員展開第2輪談判。16日首度談判時，美國總統川普 臨時宣布加入，他當時表達希望把對日貿易逆差降至零，並對美國汽車在日本市場銷售不佳表示不滿。

第2輪談判中，日本將在揣摩川普想法的基礎上，力求推動具體談判進展，預料將一邊觀察美國對日本的回應程度，一邊研判何時拿出新的談判籌碼。

在農產品方面，日本考慮擴大進口美國的玉米和大豆。玉米除了可以用作飼料，也尋求以生質酒精的燃料加工品形式擴大進口。至於大豆，則是因為美中對立導致美國對中國的出口量大減，日本有意承接部分出口量。

自民黨幹事長森山裕對此表示，在進口玉米方面，「目前日本國內生產無法跟上需求，因此增加進口沒有問題」。至於大豆，他也表示，「稍微增加進口量，或是用於潔淨能源等用途方面，日本可以配合」。

美國還批評日本稻米市場存在非關稅障礙，要求日本擴大進口。日本目前正考慮在「最低進口配額（Minimum Access，MA）」的77萬公噸外國米免關稅配額內，安排約7萬公噸的美國專屬配額。

由於日本目前米價居高不下，因此也有支持擴大進口稻米的聲音，但保守派的意見也不小。

考慮到今年夏天即將舉行參議院選舉，自民黨內部的顧慮是，這麼做會對主要支持群眾，也就是日本稻農造成衝擊。赤澤28日曾表示，「為了汽車利益犧牲日本的農林水產業，這顯然不在我們考慮範圍內」。

第1輪談判時，美國也列舉了牛肉和馬鈴薯，要求日本擴大進口。對此，赤澤要求美國列出優先順位。

另外一項重要談判籌碼則是汽車。在美國貿易代表署（USTR）3月公布的「貿易障礙報告書」中，將日美在汽車安全標準上的差異列為主要的非關稅障礙之一。美方主張，日本嚴格的標準阻礙了美國汽車進入日本市場。

日本政府內部目前正在考慮一項與安全標準有關的特例措施，被稱為「進口汽車特別處理制度」，內容包括簡化提交文件、免除實車測試等優惠措施。如果運用此特例制度，與日本安全標準不同的美國汽車，在進口時預料可以省下數個月的認證手續。目前適用此制度的是年進口量在5000輛以下的汽車，將考慮提高上限。

此外，赤澤也強調要向美方訴求日本在美國的投資實績，特別是汽車產業，「（美國）把日本作為優等生對待也絕不奇怪」，指出日本對美國的累計投資額已經超過600億美元，累積創造了230萬個就業機會。

不過，美國是否會回應日本的一連串要求，目前仍不明朗。如果要交涉的具體關稅範圍無法確定，可能會拖延協商進度。經濟部官員表示，「這次訪美要不要拿出具體的談判籌碼，目前還無法判斷」。