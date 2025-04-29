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馬爾他銷售「黃金護照」 歐盟法院判違反歐盟條約

中央社布魯塞爾29日專電

歐盟小島國馬爾他的「黃金護照」，讓非歐盟國家民眾投資一定金額即可獲得歐盟公民身分的制度，數年前被歐盟執委會提告，今天歐洲聯盟法院判定該制度違反歐盟條約，若不取消將面臨歐盟罰款。

雖然公民資格的授予和審查是歐洲聯盟（EU）成員國各自權限，但歐盟法院體系的最高上訴機構歐洲聯盟法院（CJEU）認定，馬爾他（Malta）投資換護照的作法違背其加入歐盟的條約義務。

歐盟法院在該判決主文寫道，馬爾他這種公民身分的「商業化」，與歐盟條約中定義的歐盟公民身分基本概念不相容。「它違反了真誠合作的原則，並危及了（歐盟）成員國之間在授予其國籍方面的相互信任」。

歐盟執委會（European Commission）發言人拉慕特（Markus Lammert）在中午例行記者會表示歡迎歐盟法院的這項判決，重申執委會一向堅持「歐盟公民資格不是拿來出售」的立場。

根據歐洲動態（Euractiv）報導，馬爾他在2020年設立此制度，對非歐盟國家的民眾只要投資在馬爾他的不動產或其他政府認可的投資工具，加上捐獻一定金額到該國立案的非政府組織，就能換到一個可在歐盟境內工作、生活、投票，並在國際通行無阻的護照。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭爆發後，馬爾他隨即在2022年3月宣布將暫時排除俄羅斯人和白俄羅斯人申請「黃金護照」，但對他國人民仍開放適用。

歐洲新聞台（Euronews）則報導，馬爾他是最後一個保留「黃金護照」的歐盟國家，賽普勒斯、保加利亞已先後在2020年、2022年取消該制度。

不過，仍有歐盟國家採行權利範圍較窄的「黃金簽證」機制，為有錢投資的第3國民眾提供居留許可。其中葡萄牙在2023年縮小該機制，移除投資不動產的條件，以阻止地產投機炒作；西班牙也揚言取消不動產投資條件；荷蘭則在2024年初停止該制度。

歐洲新聞台指出，這類機制帶來重大的安全和洗錢顧慮，尤其俄烏戰爭後，取得歐盟護照或居留證可能會讓有錢的俄羅斯人逃避國際制裁。

歐盟 護照 白俄羅斯

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