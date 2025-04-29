我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遼寧飯店火警22死3傷 驚動習近平做出指示

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

曾因應金融危機、英國脫歐 加總理卡尼勝選將迎戰川普關稅

編譯高詣軒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大總理卡尼28日在渥太華慶祝執政黨自由黨勝選。(歐新社)
加拿大總理卡尼28日在渥太華慶祝執政黨自由黨勝選。(歐新社)

加拿大總理卡尼的自由黨在28日國會大選勝出。路透報導，卡尼曾先後擔任加拿大及英國央行總裁，應對過金融危機和英國脫歐的政治混亂，現在則面對他迄今最大挑戰，即美國總統川普的關稅。

現年60歲的卡尼3月當選自由黨黨魁，從同黨的前總理杜魯多接任大位，當時成為加國首名沒有國會議員或內閣首長經驗的總理。卡尼過去未曾競選公職，這本來有損他的候選地位，但他在央行的顯著經驗成為其助力，自許是唯一準備好應對川普的人。

卡尼上周說，不像在野黨保守黨領袖博勵治，他曾處理過預算、經濟也應對過危機，「現在需要的是經驗，不是實驗」。

卡尼生於加拿大偏遠西北地方的史密斯堡，曾就讀哈佛大學。他的祖父母和外祖父母有三人來自愛爾蘭梅奧郡，卡尼也取得愛爾蘭國籍；2018年他又取得英國籍。但加拿大廣播公司（CBC）報導，卡尼就任總理前已放棄英、愛國籍。

卡尼曾在美國投資銀行高盛任職13年，2003年獲指派為加拿大央行副總裁。2004年11月，卡尼轉任加國財政部高層，2008年回到加國央行擔任總裁，當時僅42歲。卡尼應對金融危機頗受好評，當時他設立新的緊急貸款機制，並罕見明白指示在特定時間內將利率維持在歷史低檔。

當時就有謠傳卡尼將投靠自由黨並尋求從政，但他2012年說，「我何不去當馬戲團小丑？」

英國央行英格蘭銀行2013年挖角他，使他成為該行3個世紀來首名非英籍總裁，也創下曾領導2個七大工業國集團（G7）成員國央行的首例。卡尼這次的挑戰是通膨探底和英國脫歐，在使用其透露利率可能走向的招牌政策時遇到困難。

英國廣播公司（BBC）報導，卡尼任職英國央行期間，積累豐富應對川普的經驗。2011年至2018年，卡尼也擔任國際監管機構金融穩定委員會主席；該機構負責協調世界各地監管機構的工作，使卡尼在全球應對川普第一任期政策上扮演要角。

卡尼此前也是G20會議常客，可從旁觀察川普在全球舞台的表現。當時他將對川普的看法放在心裡，但近期卡尼已更直言不諱。川普屢次稱要讓加拿大成為美國第51州，卡尼變得較不拐彎抹角，甚至將川普比作「哈利波特」的反派，曾說川普這類說法就像佛地魔的言論。

BBC說，隨著貿易戰持續，卡尼似乎準備堅守立場；他聲稱將繼續徵收反制關稅，直到美國人對加拿大展現尊重，並對自由和公平貿易做出可信和可靠承諾。路透則指，自由黨雖逆轉擊敗保守黨，但未取得絕對多數席次，未達到卡尼尋求堅實選民授權的目標。

卡尼 川普 央行

上一則

卡尼逆轉勝選加拿大總理 衛報：要謝川普「大力助選」

下一則

​義大利樞機主教曾涉詐欺遭定罪 宣布退出教宗選舉會議

延伸閱讀

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」

川普指不必向台日韓待遇致歉 稱「犧牲美國變繁榮」
川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現

川普上任百日 五大「關鍵數字」曝施政表現
川普100天／川普上任百日 叫停俄烏戰爭承諾跳票

川普100天／川普上任百日 叫停俄烏戰爭承諾跳票
川普再喊話「納美國第51州」 加拿大大選成選民對川公投

川普再喊話「納美國第51州」 加拿大大選成選民對川公投

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
CIA數位創新副主任的21歲兒子格洛斯疑加入俄軍與烏克蘭作戰。(取自Instagram)

反美到投奔俄軍 CIA副主任之子為俄打仗 戰死烏克蘭前線

2025-04-26 09:43
加拿大溫哥華市26日晚一輛汽車衝撞參加菲律賓節的民眾，至少9死多傷。(新華社)

鄰近大選 加拿大汽車衝撞菲律賓節慶群眾 9死數十傷

2025-04-27 09:40

超人氣

更多 >
善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙

善用航空公司隱藏版服務 他買經濟艙搭起來像頭等艙
這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價
吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇

吵了一輩子「3對生肖夫妻」天生不對盤 常年爭執像前世有仇
高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我

高關稅中國撐不下去？美財長：說不定中方會先打給我
洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害

洛城小學對面深夜入室搶 屋主被囚禁、毆打並殘忍殺害