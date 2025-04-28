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教宗選舉5/7登場 繼任者將面臨財政赤字等多重挑戰

中央社梵蒂岡28日綜合外電報導
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羅馬教區樞機主教巴爾達薩雷·雷納（Baldassare Reina）28日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）主持彌撒，紀念已故教宗方濟各。歐新社
羅馬教區樞機主教巴爾達薩雷·雷納（Baldassare Reina）28日在梵蒂岡聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）主持彌撒，紀念已故教宗方濟各。歐新社

羅馬天主教樞機主教將自5月7日起召開樞密會議（Conclave），以選出新任教宗。不論會後將由誰成為天主教會與全球14億信徒的新領袖，接任者都將面臨教廷財務危機等重重挑戰。

路透報導，迫在眉睫的議題包含梵蒂岡持續擴大的財政缺口，許多西方國家教堂出席率持續下滑，以及任命女性神職人員和包容LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）等議題的教義辯論，這些問題都預示了即將出現的巨大分歧。

梵蒂岡的財政赤字是已故教宗方濟各（Pope Francis）生前最苦惱的問題之一。教廷上周發布影片聲明指出，方濟各已於21日逝世，享壽88歲。

今年2月，在方濟各入院治療的3天前，他下令設立新的高層級委員會，以鼓勵外界捐款。教廷目前預算吃緊，且面臨神職人員退休基金負債日益沉重的問題。

2名消息人士告訴路透，梵蒂岡自2022年以來就未公布完整預算報告，但2024年年中核准的最後1份報告可見高達8300萬歐元（約9500萬美元）的財政缺口。

梵蒂岡的財政沙皇2022年估計，退休基金缺口總額已增至6億3100萬歐元，教廷尚未更新這個數據，但多名內部人士告訴路透，他們認為這個數字已大幅攀升。

曾針對梵蒂岡財務狀況撰寫評論文章的耶穌會（Jesuit）教士李斯（Thomas Reese）認為，預算窘境可能對下周參加樞密會議票選新教宗的樞機主教產生「巨大影響」。

據教廷統計，每1000名天主教徒中，嬰兒受洗率最高的國家包含美屬薩摩亞（American Samoa）、大洋洲數個島國、非洲國家蒲隆地（Burundi），以及東帝汶（East Timor）和緬甸。

同時，許多歐洲國家的天主教堂持續流失信徒。德國主教會議今年稍早報告，德國2024年僅任命29位新神父，寫下歷史新低，且據統計去年約有32萬1000名信徒離開教會。

至於教義爭論方面，已故教宗方濟各在很大程度上試圖讓天主教會接受新的對話，女性出任神職人員這類數十年來被視為禁忌的話題也開放討論。方濟各還允許神職人員視情況為同性伴侶祝福。

不過，他的這些舉措招致保守派的抨擊，其中包括幾位樞機主教，他們擔心教宗削弱信仰；有些樞機主教則呼籲教會調整方向。

梵蒂岡 方濟各 教宗

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