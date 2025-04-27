李在明壓倒性票數獲共同民主黨提名 成南韓總統熱門人選

南韓自由派政治人物李在明，以壓倒性得票率成為最大在野黨共同民主黨總統候選人。(美聯合社)

南韓自由派政治人物李在明 今天以壓倒性得票率成為最大在野黨共同民主黨總統候選人。他在面臨持刀攻擊、戒嚴風波以及刑事指控等重重難關後，再度成為總統大位熱門人選。

路透報導，南韓將於6月3日舉行第21屆總統大選。李在明（Lee Jae-myung）今天以89.77%的壓倒性得票率，獲提名為共同民主黨總統候選人。

自前總統尹錫悅 去年12月無預警宣布戒嚴而遭彈劾免職之後，李在明在多數民調的表現都領先潛在保守派競爭對手，領先幅度達到2位數。

回顧李在明的過往，他是工廠童工出身，後來成為人權律師，再到以應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情著稱的京畿道知事，並於2022年總統大選中以微弱差距敗給尹錫悅。

現年61歲的李在明曾被幕僚形容為「穿著西裝的角鬥士」。一旦他當選總統，將立即面臨政治兩極化、經濟問題日益惡化等狀況，同時還要與美國總統川普 政府就關稅、駐韓美軍費用等問題進行談判。

在外交政策方面，李在明對北韓的態度被認為不若尹錫悅強硬。這可能讓他更易與川普站在同一陣線，川普曾屢次試圖接觸北韓最高領導人金正恩。

去年1月，李在明前往南部港口城市釜山出席活動期間遭不明男子襲擊，頸部受傷，流血倒地後送醫。

2024年11月，李在明因違反公職選舉法遭判有罪，上月二審法院又逆轉一審有罪判決，如今該案已提交最高法院審理，此案判決的時間點和結果可能會影響他的參選資格。