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巧合瘋傳 方濟各足球會員卡號88235 是離世年齡及時間

記者顏伶如／即時報導
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教宗方濟各的阿根廷家鄉足球俱樂部「聖羅倫索隊」的球衣上印著方濟各的頭像和「永遠在一起」的字樣。(路透)
教宗方濟各的阿根廷家鄉足球俱樂部「聖羅倫索隊」的球衣上印著方濟各的頭像和「永遠在一起」的字樣。(路透)

方濟各(Pope Francis)自從出任羅馬天主教會教宗之後，不曾回到故鄉阿根廷。然而，一些阿國信徒認為，方濟各用最令人意想不到、或許卻是最恰當的方式，對家鄉傳遞最後的訊息。

方濟各一輩子都是足球迷，青少年時期當過守門員，還是他最喜愛足球俱樂部「聖羅倫索隊」(San Lorenzo)會員。方濟各的聖羅倫索俱樂部會員卡卡號，近日在布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)成為熱議話題。

會員卡上有方濟各的出生姓名豪爾赫‧馬里奧‧伯格里奧(Jorge Mario Bergoglio)，等級為「一般會員」(regular member)，會員號碼88235。方濟各是阿根廷當地時間，21日清晨2時35分以88歲高齡辭世。

義大利籍樞機主教史柯拉(Angelo Scola)即將出版的著作裡，有一篇方濟各撰寫的序言，內容提到衰老和死亡。方濟各寫道：「死亡並非一切事物的終點，而是某種事物的開始」(Death is not the end of everything, but the beginning of something)。

阿根廷知名穆斯林領袖阿布德(Omar Abboud)印象中的老友豪爾赫機智過人，愛開玩笑，從來不會傷害別人。阿布德說，方濟各有著「與眾不同的幽默感」，「是與眾人同樂的那種幽默，不是凌駕於他人之上的那種風格，他的幽默既聰明又機智」。

2002年，阿布德、猶太教祭司高德曼(Daniel Goldman)以及當時還是伯格里奧樞機主教(Cardinal Bergoglio)的方濟各共同創立「宗教對話研究所」(The Institute of Interreligious Dialogue)，三人前往彼此社區訪問，定期舉辦會議與公開討論，設法打破不同宗教信仰之間的藩籬。

阿布德說，最後一次探視方濟各是今年1月，當時討論到人工智慧(AI)發展以及應該如何規範。阿布德表示，與老友交談總是受益良多，尤其是關於文學及聖經內容的討論。

聖羅倫索教堂舉行的方濟各紀念彌撒規模龐大好比動員大會，26日登場時間與方濟各在羅馬安葬的時間僅相隔數小時。

方濟各 阿根廷 義大利

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