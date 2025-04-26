我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

世銀總裁：開發中國家應迅速與美達成貿易協議

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）。（歐新社）
世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）。（歐新社）

世界銀行（World Bank）總裁彭安杰（Ajay Banga）今天向法新社表示，開發中國家應該「盡早」與美國迅速達成貿易協議。

彭安杰是在世界銀行與國際貨幣基金（IMF）的春季會議上接受法新社訪問。今年的會議壟罩在總統川普反覆不定的關稅不確定性陰影下。

彭安杰說，世界銀行一直建議開發中國家迅速與美國達成協議，之後再把注意力放在削減貿易壁壘與促進區域商品流動上。

他說：「你必須儘早就貿易體系與美國談判。如果有所延遲，每一個人將受到傷害。」

川普的關稅措施擾亂金融市場，導致波動性上升，引發投資人與消費者不安。

自從1月重返白宮以來，川普就對大多數國家實施10%的「基準」關稅，對中國課徵更高的關稅，也對包括鋼鋁與非在美國製造的汽車等領域，加徵25%的特定產業關稅。

他也對數十個國家課徵更高的關稅，指控這些國家與美國存在不公平的貿易平衡。這些關稅之後暫停實施。

彭安杰也回應美國財政部長貝森特（Scott Bessent）本週稍早對世界銀行的批評。貝森特批評中國的開發中國家地位「荒謬」，並呼籲彭安杰與國際貨幣基金總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）「贏得政府的信任」。

彭安杰提到貝森特對中國的評論時說，「我不覺得他是錯的」。

他說：「一個像中國這樣規模與能力的國家，到了一定時候就不該再接受國際復興開發銀行（IBRD）的貸款。」國際復興開發銀行是世界銀行的一個分支機構，主要向中等收入國家提供貸款。

此舉將需要由成員國組成的世銀執行董事會的支持。

彭安杰說，中國去年向國際復興開發銀行貸款約7.5億美元，同時也支付國際復興開發銀行數十億美元以償還債務並提供捐款。

他說：「我的看法是，我已經把數字降低到7.5億，我正在想辦法與中國交涉，把數字降得更低。我希望達成這件事。這是我正在與中方談論的事。」

關稅 貸款 川普

上一則

俄軍向普亭報告：完全收復庫斯克州

下一則

克什米爾恐攻後 印巴士兵連續第2天交火

延伸閱讀

兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線

兩度應驗 川普不會讓10年期美債殖利率升破這道防線
中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔

中國出口商：沃爾瑪通知恢復發貨 關稅由美方買家承擔
傑富瑞投行：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資

傑富瑞投行：關稅未終結美國例外論 美股仍值得投資
「子彈不會一次打完」關稅持久戰 習近平：適時降準降息

「子彈不會一次打完」關稅持久戰 習近平：適時降準降息

熱門新聞

26歲女性長途貨車司機「Kana」希望打破職場刻板印象，也為物流業注入年輕能量。（取材自YouTube）

26歲、146公分日女開貨車當物流司機 兼營YT分享工作日常

2025-04-23 02:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21

超人氣

更多 >
三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友

三星座看似交情要好 其實跟誰都不是深交密友
50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫

50歲志玲姐姐逆齡 靠一招打敗同框的「妹妹」孫儷、楊紫
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣

洛杉磯土生土長女律師被要求離境 結局是這樣
4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」

4700多名國際學生恢復合法身分「像有人突然開了燈」