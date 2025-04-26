樞機團長重申教宗呼籲 要川普搭橋而非築牆

樞機主教團團長義大利樞機主教雷伊。(美聯社)

樞機主教團團長義大利樞機主教雷伊今天在教宗方濟各 喪禮上講道時，在數百名出席喪禮的世界領袖面前，呼籲關懷移民、終結戰爭，並對氣候變遷採取行動，這些都是方濟各生前最關注的政治議題。他並且重複了方濟各當年要美國總統川普 「搭橋，而非築牆」的呼籲。

路透報導，教宗方濟各（Pope Francis）當年呼籲美國總統川普「搭橋，而非築牆」，是方濟各對川普最強烈的批評之一。雷伊（Giovanni Battista Re）今天講道時重複了這項呼籲，此刻川普本人也是現場聽眾之一。

川普和教宗方濟各過去10年間曾多次交鋒，大多與教宗呼籲對移民展現更多關懷有關，川普則一再試圖驅逐移民。

雷伊的講道吸引全球數以百萬計的人聆聽，他向各國領導人傳達了強烈的政治訊息，同時對全球天主教樞機傳遞強烈的內部訊號。

對於即將進入樞密會議（Conclave）、選出新任教宗的135名樞機主教來說，這可能指明了討論的方向。

雷伊引用方濟各在2016年對川普的批評，當時房地產大亨川普正首次競選美國總統。教宗當時說川普「不是基督徒」，理由是川普對移民的立場。

方濟各當時表示：「不論是誰，任何人如果只想築牆，而非搭橋，就不是基督徒。這不符合教義。」

川普當時則回應說：「宗教領袖質疑別人的信仰是可恥的事。」

近期，教宗方濟各同樣批評川普在第2個總統任期內打擊移民的行動，稱之為一項「恥辱」。