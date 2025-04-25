我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

受科技股提振 股指本周走升 連續3周上揚

涉殺聯合健保CEO 孟喬內「不認罪」檢察官尋求死刑

教宗曾批加薩戰爭 以色列總理打破沉默哀悼方濟各

中央社耶路撒冷24日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
以色列總理內唐亞胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。美聯社
以色列總理內唐亞胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。美聯社

天主教教宗方濟各本月21日逝世後，以色列總理內唐亞胡今天打破沉默，首度代表以國哀悼教宗過世。方濟各生前曾批評以國在加薩戰爭中的軍事行動，導致雙方關係緊張。

內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室今天晚間在社群媒體X發文表示：「對於教宗方濟各（Pope Francis）逝世，以色列向天主教教會和全球天主教社群致上最深哀悼。願他安息。」

這是梵蒂岡本月21日宣布教宗離世的消息以來，內唐亞胡首度發布聲明。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）是首批回應教宗離世的全球政要之一，他讚揚方濟各是「擁有堅定信仰和無限同情心的人」。以國總統多半是扮演禮儀性角色。

以色列外交部昨天向法新社證實，其駐梵蒂岡大使塞德曼（Yaron Sideman）將代表以國出席教宗喪禮。

以色列政府對教宗逝世一事先前基本上保持沉默。以國當局曾在社群媒體上分享一則致哀貼文，但後來刪除且未說明原因。當地一家報紙指出，刪文的原因可能與方濟各生前批評加薩戰爭的言論有關。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日襲擊以色列，導致雙方在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭以來，以國和教宗的關係陷入緊張。

方濟各在世時譴責哈瑪斯攻擊以色列，但也經常批評以國在加薩走廊的軍事行動，曾稱以軍空襲當地是「殘酷的行為」。

教宗 以色列 方濟各

上一則

快看世界／打造高效生活 晨間例行活動指南

下一則

澤倫斯基稱克里米亞屬於烏克蘭 對此立場沒有改變

延伸閱讀

陳建仁：祈禱賴清德參加新教宗就職 台梵邦交穩固

陳建仁：祈禱賴清德參加新教宗就職 台梵邦交穩固
虔誠天主教徒 拜登將偕夫人出席教宗喪禮

虔誠天主教徒 拜登將偕夫人出席教宗喪禮
教宗方濟各去世 中國大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡致唁電

教宗方濟各去世 中國大陸天主教「一會一團」向梵蒂岡致唁電
陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福

陳建仁搭機前往梵諦岡 盼方濟各安息主懷永享榮福

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
哥倫比亞總統裴卓。(美聯社)

稱美簽被撤銷 哥倫比亞總統氣到叫川普「唐老鴨」

2025-04-22 17:15
日本首相石破茂17日於東京官邸回應記者提問。(路透)

石破茂上NHK談「關稅談判」 曝川普擬複製美日模式到全球　

2025-04-20 08:40
哥倫比亞一處教堂信眾聲稱目睹聖母雕像「流淚」的奇蹟畫面。(圖／取自X@Agapao_X)

教宗方濟各辭世前聖母像「哭了」 網路瘋傳驚奇畫面

2025-04-21 20:58
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲，全世界信徒哀悼紀念。(美聯社)

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

2025-04-21 20:21
教宗方濟各。（美聯社）

梵蒂岡宣布教宗方濟各逝世 享壽88歲

2025-04-21 04:45

超人氣

更多 >
12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢

12星座表裡不一排行 沒人看出他骨子裡超愛錢
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案

從禁用中貨到結束姊妹市關係 美41州提240項反中法案
專業修繕工：家裡換掉2裝置 水費一年少繳240元

專業修繕工：家裡換掉2裝置 水費一年少繳240元