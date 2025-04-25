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金正恩興建的首個住宅區 居民擔心53層「銀河塔」會垮

編譯周辰陽／即時報導
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北韓國家領導人金正恩（中） 為平壤和盛區域新公寓剪彩。（路透）
北韓國家領導人金正恩（中） 為平壤和盛區域新公寓剪彩。（路透）

自由亞洲電台（RFA）韓語版24日引述來自北韓內部消息報導，平壤未來科學家大街一棟53層公寓大樓的居民據報擔心大樓可能倒塌。

未來科學家大街位於平壤市中心，也是國家領導人金正恩執政期間興建的第一個住宅區，於2015年11月完工。該公寓以原子核的形狀建造，是一棟綜合體建築，當局正式命名為「銀河塔」，高24公尺，共計有2584戶家庭，主要由參與核子與飛彈開發計畫的科學家和工程師居住。

一位來自北韓羅津市的消息人士22日表示，「未來科學家大街最高建築的53層公寓居民正活在恐懼之中」，並補充道，「他們擔心這棟建築可能倒塌」。

根據消息人士說法，「這棟53層公寓位於平川區未來洞，是代表未來科學家大街的象徵性建築，但牆壁各處正出現裂縫，牆面灰泥和瓷磚脫落，提高了對於該建築穩定性的恐懼與焦慮」。

消息人士補充道，「在建造當時，當局將這棟53層公寓宣傳為建築的巔峰和平壤的驕傲」，但他「僅僅十年之後，建築各處就開始出現結構性缺陷」。

該消息人士稱，「自家住宅單位或附近牆壁出現了裂縫的居民特別焦慮」，並指「有些人甚至正回憶起早在2014年5月安山一洞的23層公寓倒塌的事件」。

針對此事，平壤另一位消息人士23日證實，「這棟未來科學家大街53層公寓的居民擔心大樓倒塌是事實」。這位消息人士稱，「過去兩、三年間，曾有傳聞說水泥和瓷磚從公寓外牆脫落。最近，在建築外牆多處發現了裂縫。居民們擔心，這個異常寒冷的冬天可能導致了外牆凍結，然後在解凍時裂開」。

這位消息人士還說，「一些年輕時曾經擔任要職的居民已向區和市黨委會提出申訴，稱牆上有裂縫、掉落的磁磚造成危險，但據我所知，沒有採取任何措施」。他表示，在整個平壤市面臨新建5萬套新住房單位的壓力之時，當局沒有能力注意已建成公寓的裂縫或灰泥脫落」。

平壤 北韓 金正恩

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