租約到期 日本和歌山縣主題公園4頭大熊貓將返中

圖為2017年3月24日，日本和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」，大熊貓雙胞胎Ouhin和Touhin在吃竹條。美聯社

日本 和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」今天表示，目前飼養的4頭大熊貓將於6月底左右歸還中國。該園與中國簽署的保護大熊貓共同計畫契約將於8月到期，決定於天候較涼爽的6月歸還大熊貓。

日本每日新聞報導，「冒險大世界」飼養的大熊貓是良濱（現年24歲）、結濱（8歲）、彩濱（6歲）、楓濱（4歲），4頭都是母熊貓。園方決定於6月底左右全歸還中國。

如果沒有新的大熊貓被運至日本，日本國內飼養的大熊貓將僅剩東京上野動物園的2頭。

結濱、彩濱、楓濱是大熊貓「永明」與良濱所生的女兒。

永明於1992年9月14日生於中國的北京動物園，1994年被運至「冒險大世界」，2001年與大熊貓「梅梅」生下兒子雄濱，是日本國內首度自然繁殖誕生的大熊貓。永明與良濱生下10頭大熊貓，永明在「冒險大世界」共生育16頭大熊貓，是「超級爸爸」。

日本國內的大熊貓都採以繁殖研究為目的向中國租借，包括在日本國內誕生的大熊貓在內，所有權歸中國。

永明於2023年2月返回中國，晚年在四川省成都的繁殖研究基地度過，今年1月死亡，享年32歲（中國媒體報導，相當於人類的100歲）。

永明返回中國後，冒險大世界的大熊貓都是母的，無法繁殖。因此和歌山縣府人員曾訪中，希望中國租借公的大熊貓。

白濱町人口約2萬，每年約有300萬人次觀光 客，冒險大世界的大熊貓在該町招攬觀光客方面扮演重要角色。