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彭博：日本打算抗拒川普政府組「抗中貿易集團」的要求

編譯任中原／綜合外電
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日本有現任及前任政府官員表示，若美國想把日本拉入對抗中國的貿易集團，日本打算抗拒。(路透)
日本有現任及前任政府官員表示，若美國想把日本拉入對抗中國的貿易集團，日本打算抗拒。(路透)

在美國與日本持續進行貿易談判之際，日本現任及前任政府官員表示，若美國想把日本拉入對抗中國的貿易集團，日本打算抗拒，因為日本與中國之間的貿易關係也相當重要。

彭博資訊報導，官員指出，日本正設法解決美國對日、美雙邊貿易所關切的領域，包括汽車及農產品，使川普政府永久免除對日本的關稅。日本正在積極設法在90天的對等式關稅暫停期內，與美國達成協議，希望在6月七大工業國（G7）峰會前後敲定最終協議。

官員透露，日本不想被捲入美國加強對中國施加貿易壓力的任何計畫之內，以免限制日本與中國之間的經貿互動，因為中國是日本的最大貿易夥伴，也是日本進口產品及原料的重要來源。

雖然美國還沒對日本提出任何與中國有關的具體要求，但若出現，日本政府將優先考量以本身的利益。官員也說，日本已多次向中國表達在晶片相關出口及半導體管制方面，日本將不會與美國完全結盟。

美國與日本進行貿易談判的主談人財政部長貝森特本月稍早時曾說，美國將設法與盟國達成協議，且「之後我們將能形成一個團體來與中國接觸」。彭博資訊也報導，美國準備要求一些想要免除關稅的國家，降低與中國的經濟關係，以強化美國對中國的談判籌碼，迫使中國做出貿易讓步。

日方主團代表赤澤亮正不久將再赴華府，進行第二輪談判。跛經21日警告，中國「絕對反對任何一方以中國利益為代價而（與美國）達成貿易協議」。

日本執政黨議員、前外相河野太郎23日表示，「對於經濟安全問題以及與中國有關的供應鏈，我們必須非當謹慎」。

日本不僅不想縮小美中貿易，還設法要讓中國恢復進口日本海鮮與牛肉。日本多個代表團正在、或計畫前往中國訪問，以妥善管理日中關係。

2010年中國曾管制稀土出口到日本，重創日本製造業。本月初中國將對美稀土出口管制的品目增加七種，令日本擔心中國會對日本採取類似的管制。

華府任何要求日本降低日中經濟關係的作法，都可能重創日本經濟。東京大學政治學教授內山裕表示，「若日本與美國及中國的貿易都下降，對日本的確、的確不利。如果政府表示要放棄中國，企業界當然反對」。

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