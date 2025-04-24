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克什米爾恐攻案 印度與巴基斯坦外交齟齬升高

中央社新德里24日綜合外電報導
民眾為克什米爾恐攻犧牲者送葬。(歐新社)
民眾為克什米爾恐攻犧牲者送葬。(歐新社)

印度控制的克什米爾（Kashmir）近日發生恐攻，至少3名巴基斯坦人涉入。印度政府宣布，境內所有巴基斯坦公民須在4月29日前離境，這是恐攻後印度反制巴國的最新外交舉措。

法新社報導，印度外交部發布聲明說，「在巴哈甘（Pahalgam）發生恐攻後，印度政府已決定停止對巴基斯坦公民的簽證服務，立即生效。目前在印度的所有巴基斯坦公民，必須在簽證失效前離境」。

根據聲明，這項措施不會對新德里的巴基斯坦外交人員造成影響。不過，印度一天前已下令減少巴國外交官員人數。

巴基斯坦政府今天也宣布一系列針鋒相對的措施，對新德里當局指控巴國支持「跨境恐攻」和降低兩國關係展開反制。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）罕見召開國安委員會會議，會後總理辦公室發表聲明說：「巴基斯坦宣布，印度駐首都伊斯蘭馬巴德的國防、海軍及空軍顧問，已被列為不受歡迎人物（Persona Non Grata）」。

聲明補充說，除了印度錫克教徒之外，發給印度公民的簽證都將取消。

聲明指出，將關閉邊境、兩國貿易將取消，並對印度擁有或營運的航空業者關閉領空。

巴國政府今天也說，印度任何企圖阻止印度河（Indus River）供水的行為都將被視為「戰爭行為」。

總理辦公室的聲明指出：「根據『印度河水資源條約』（Indus Water Treaty），任何企圖阻止或改變屬於巴基斯坦水流的行為…都將被視為戰爭行為，並將動用舉國之力全力反擊。」

巴國外長達爾（Ishaq Dar）今天表示，在印度宣布一連串針對該國的外交措施後，印度駐伊斯蘭馬巴德高級專員公署（Indian High Commission）官員將被召見。

巴國防長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）則在記者會中表示：「印度正在對我們進行一場低強度戰爭，萬一他們升高規模，我們已經準備好了。為了保護本國領土，我們不會屈服於任何國際壓力。」

印度 簽證 邊境

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