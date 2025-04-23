大阪世博開幕第11天 入場突破100萬人次

2025年世界博覽會主辦單位23日宣布，大阪世博自從4月13日開幕至今，累計入場突破100萬人次。圖為4月22日世博會場西區台灣的TECH WORLD館前。中央社

2025年世界博覽會主辦單位今天宣布，大阪世博從4月13日開幕至今第11天，累計入場突破100萬人次，主辦單位特別在世博會場舉行小型紀念典禮。

日本 放送協會報導，主辦大阪世博的2025年日本國際博覽會協會（簡稱世博協會）事務總長石毛博行、大阪世博吉祥物脈脈今天出席這場紀念典禮，將禮物致贈給帶家人抵達會場、成為第100萬人次的大阪市民宮森信。禮物包括水晶打造的脈脈周邊商品、填充玩具等。

宮森表示，「沒想到我是入場第100萬人，真的感到很驚訝、很幸運。我想去看看美國館、北歐館」。

從開幕到22日，入場累計人數是92萬7885人，今天下午3時（美東時間上午2時）左右，累計入場人數突破100萬人。

這次世博台灣由玉山數位科技株式會社策劃展出TECH WORLD館，昨天舉行開館典禮，由玉山數位科技株式會社榮譽會長黃志芳主持，駐日代表李逸洋、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、世博協會副事務總長高科淳以及13名世博展館代表出席。

黃志芳對媒體表示，目前TECH WORLD館單日累計入館人數最高為3300人次，每天控制在3300人次，期待半年的展期（4月13日至10月13日）吸引100萬人入場。

世博協會目標在半年展期期間吸引2820萬人入場。原本預估入場人數每天平均15萬人，雖未達到這數字，但依照往例，世博後半期間入場人數將增加。