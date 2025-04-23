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越南榴槤結果期遇氣候異常 農民估產量減3成

中央社河內23日專電
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越南榴槤正進入結果期，但主要產地得樂省的農戶們卻愁容滿面，受氣候變遷影響，許多榴槤樹只開了幾朵花。當地一家農業合作社估計，今年的榴槤產量將減少3成。路透
越南榴槤正進入結果期，但主要產地得樂省的農戶們卻愁容滿面，受氣候變遷影響，許多榴槤樹只開了幾朵花。當地一家農業合作社估計，今年的榴槤產量將減少3成。路透

越南榴槤正進入結果期，但主要產地得樂省的農戶們卻愁容滿面，受氣候變遷影響，許多榴槤樹只開了幾朵花。當地一家農業合作社估計，今年的榴槤產量將減少3成。

越南勞動報（Lao Dong）報導，得樂省（Dak Lak）的榴槤種植面積居全越南之冠，共計超過3.7萬公頃，2024年產量近31.8萬噸。不過得樂省今年的榴槤產量並不樂觀，因為結果期多次遇到下雨，榴槤樹上只有零星幾朵花。

當地農民阮功恬（Nguyen Cong Diem）表示，前面兩次開花都提早凋謝，只能期待第三次開花，「現在是榴槤生長最敏感的時節，如果開花期遇到下雨，花就會腐爛。」

擁有10年榴槤種植經驗的農民向曰利（Huong Viet Loi）指出，今年氣候異常，2月份榴槤正要開花時，當地卻下起了三場異常的雨，還伴隨好一段時間的寒流。

當地一家農業合作社的主席梅亭壽（Mai Dinh Tho）表示，這樣的天氣對榴槤的生長將帶來負面影響。目前合作社成員有共計將近200公頃的榴槤受到氣候變遷影響。

他說，預計今年的榴槤產量將較去年減少3成，為了應對這樣的困境，合作社已請科學家為農民想辦法、提供諮詢。

除了氣候變遷導致越南榴槤種植戶面臨損失外，作為越南榴槤主要出口市場的中國，對進口榴槤品質的要求日益嚴格，也讓越南農民無所適從。

今年初，中國加強對進口榴槤進行工業染料「金胺O」檢疫，使得今年前兩個月的越南榴槤出口額大幅下滑近7成，原本是越南蔬果類出口冠軍的榴槤，敗給了火龍果和香蕉，只能屈居第三。

越南 氣候變遷

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