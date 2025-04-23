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英國皇室「表情包」7歲了 路易王子缺門牙燦笑再添經典

記者闕志儒／即時報導
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路易王子7歲了。圖／摘自princeandprincessofwales IG
路易王子7歲了。圖／摘自princeandprincessofwales IG

英國皇室威廉王子和凱特王妃的小兒子路易王子7歲了！大家一定都難忘記，「英國表情包」路易王子在已故伊麗莎白王后生前登基70週年慶典時，被外媒捕捉到，吐舌頭、扮鬼臉的表情，甚至在白金禧年慶典「皇家閱兵」時，受不了戰鬥機飛行噪音而遮起耳朵的可愛畫面。如今小王子已經7歲了，肯辛頓宮也在社群上發布他的新照，笑容依然燦爛，只是開始換牙、缺了門牙，肯定又是記錄他成長照片中，最經典的瞬間。

路易王子在周三歡度7歲生日，肯辛頓宮特別釋出一張全新照片，為他慶生。這張照片由攝影師喬許・希納（Josh Shinner）掌鏡，捕捉到小王子坐在林中倒木上、露齒而笑的瞬間，裝扮簡約清新，穿著有領襯衫、綠色針織背心與牛仔褲，呈現出孩子氣十足的自然風貌。

據外媒報導，這系列照片和影片是威廉王子一家在復活節期間返鄉度假時所攝。肯辛頓宮將這張照片發布於官方社群平台，並附上祝賀：「祝路易王子生日快樂！」同時也上傳了一段短片，畫面中小王子開心地對鏡頭微笑，並從倒木上跳躍下來，活潑天性依舊。

每逢威廉與凱特兒女生日時，王室都會公開全新照片向外界分享孩子成長點滴。大多數生日照，是由凱特王妃親自拍攝，但近年也邀請專業攝影師參與。而路易王子是英國王位第4順位繼承人，他的老爸威廉王子也預計在本周六，代表查爾斯國王出席教宗方濟各葬禮。

路易王子(右)在英國女王旁流露淘氣樣。(路透社資料照)
路易王子(右)在英國女王旁流露淘氣樣。(路透社資料照)
路易王子(右)與媽媽凱特王妃參加慶典時。(路透社資料照)
路易王子(右)與媽媽凱特王妃參加慶典時。(路透社資料照)
路易王子。(美聯社資料照)
路易王子。(美聯社資料照)
路易王子。(美聯社資料照)
路易王子。(美聯社資料照)

凱特 方濟各 教宗

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