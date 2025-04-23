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日本大阪世博會場連外鐵路一度停擺 4000人滯留車站

中央社／東京23日綜合外電報導
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大阪世博會場一景。（歐新社）
大阪世博會場一景。（歐新社）

日本大阪地下鐵中央線連接2025年世界博覽會（大阪關西世博）會場所在地與大阪市中心，昨晚因為車輛故障，列車停擺約1小時，造成約4000人一度滯留距離會場最近的夢洲站。

「讀賣新聞」報導，這是大阪關西世博4月13日開幕之後，中央線首度停駛。

「每日新聞」報導，這屆世博會的會場位在大阪市此花區的人工島「夢洲」，而大阪地下鐵中央線是唯一直通夢洲的鐵路。

大阪地下鐵公司（正式名稱為大阪市高速電氣軌道公司）說明，1班開往夢洲的普通列車昨晚駛入大阪港站月台之際，突然在停車位置約10公尺前停止，後來這班列車停駛，且被移動到車庫。中央線長田站到夢洲站全線因而停駛，直到當晚10時25分左右復駛。

大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）表示，世博會場晚上10時結束營業，離場欲返家的民眾與世博的工作人員約4000人，一度滯留夢洲站。

萬博協會在當晚9時50分左右接獲此事，並在會場內廣播告知狀況，不過並未開放會場讓民眾等待。

萬博協會的相關業務負責人今天在記者會說明「當時也受到下雨影響，掌握鐵路停駛的階段時，會場幾乎已沒有遊客」。

此外，關於調度接駁車因應這個選項，這名負責人解釋「要載運4000人，必須動用約100輛巴士，無法立即準備。而且要引導為數眾多的滯留民眾到搭車處，從防止踩踏的觀點來看，風險相當高」。

「每日新聞」指出，此事也凸顯以人工島當作會場的大阪關西世博，遇到災害或突發狀況時的交通課題。萬博協會表示，未來將與大阪地鐵公司共同評估因應對策。

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