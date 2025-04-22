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紅牛小開涉撞死警察 泰國前檢察官竄改證據判刑

中央社曼谷22日專電
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紅牛飲料創辦人的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌於2012年開車撞死警察，但直到2017年警方才發出逮捕令。美聯社
紅牛飲料創辦人的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌於2012年開車撞死警察，但直到2017年警方才發出逮捕令。美聯社

紅牛飲料創辦人的孫子沃拉育涉嫌於2012年開車撞死警察，但直到2017年警方才發出逮捕令，沃拉育早已逃之夭夭，泰國法院今天判決2名幫沃拉育竄改證據的前檢察官有罪，需入獄服刑。

在國家反貪汙委員會的要求下，泰國檢方去年8月向貪汙及瀆職中央刑事法院（Central Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases）控告前副檢察總長納德（Nate Naksuk）和前資深檢察官柴納隆（Chainarong Sangthongaram）在內共8人失職濫權等罪名。

控告的內容包括他們修改了沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）的行車速度，並竄改證據讓沃拉育逃過酒駕和肇事逃逸等罪名。

泰國公視（Thai PBS）報導，貪汙及瀆職中央刑事法院今天認為納德和柴納隆在沃拉育的案子中竄改證據降低沃拉育的行車速度，分別判處納德和柴納隆3年、2年有期徒刑；其他6人則因證據不足無罪。

沃拉育是紅牛（Red Bull）提神飲料集團共同創辦人許書標（Chaleo Yoovidhya）的孫子，他涉嫌於2012年在曼谷駕駛法拉利名車撞死泰國警察後肇事逃逸，但直到2017年警方才發出逮捕令，不過在逮捕令發出前幾天，沃拉育潛逃到新加坡

2012年到2017年期間，沃拉育被發現仍能自由進出泰國，超速以及沒有下車協助受害者等罪名在這5年間因超過追訴期限而失效。目前針對沃拉育的罪名只剩下魯莽駕駛致死，這項罪名將在2027年超過追訴期限。

泰國 新加坡

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