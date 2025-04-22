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普亭不參加教宗喪禮 澤倫斯基將偕夫人出席

中央社莫斯科22日綜合外電報導
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俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）不會參加教宗的喪禮。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）將參加於26日舉行的教宗喪禮。美聯社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，左）不會參加教宗的喪禮。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）將參加於26日舉行的教宗喪禮。美聯社

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷，享壽88歲，教廷將於26日舉行喪禮。克里姆林宮今天宣布，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）不會參加教宗的喪禮。

國際刑事法院（ICC）2023年以俄羅斯全面入侵烏克蘭後，非法遣送烏克蘭兒童為由，對普亭發布逮捕令。遭通緝的普亭海外旅行受到限制。

普亭發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在媒體詢問普亭26日是否會參加教宗喪禮後表示，「不會，總統沒有相關計畫」。

烏克蘭總統顧問則表示，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將參加於26日舉行的教宗喪禮。

教宗方濟各21日因腦中風導致昏迷和心臟衰竭而辭世，享壽88歲，距離他罹患雙側肺炎住院5週後出院還不到1個月。

烏克蘭總統顧問利特溫（Dmytro Lytvyn）告訴記者，澤倫斯基將偕同第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）出席（教宗）喪禮。

澤倫斯基昨天表達哀悼之意，讚揚教宗「為烏克蘭祈禱和平」。

教宗曾於2024年因公開讚揚烏國境內「有勇氣舉起白旗並進行談判」的人士，引發基輔方面的憤怒。

教宗 普亭 烏克蘭

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