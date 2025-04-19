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日媒：澤倫斯基擬訪大阪世博 可能與石破茂會談

中央社東京19日專電
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烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

日本媒體報導，烏克蘭總統澤倫斯基可能造訪2025年世界博覽會（大阪世博），時間可能落在8月5日烏克蘭「國家日」。日本首相石破茂對此表示，「目前尚未接獲相關消息，無法發表評論」。

產經新聞報導，烏克蘭自2022年2月起持續受到俄羅斯全面侵略，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）造訪大阪世博，被認為是想透過世博向國際社會傳達烏克蘭的現況。如果成行，預料將與石破茂會談。

不過，世博烏克蘭「國家日」8月5日的隔天8月6日，正好是廣島原爆紀念日，廣島市將舉行和平紀念儀式。相關人士表示，「行程恐怕不容易調整」。

對於澤倫斯基考慮造訪大阪世博的報導，石破茂今天在東京接受媒體提問時表示，「目前尚未接獲相關消息，無法發表評論」。

澤倫斯基曾於2023年5月造訪日本，出席在廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會。

烏克蘭在大阪世博以「方案C」參展，由多個國家或地區共用一棟建築，一起設計展示間。烏克蘭館以數位技術展示人民在戰爭中的生活以及企業活動。

大阪世博設有「國家日」（National Day），由參展國家與地區輪流舉辦活動，還有國際機構舉辦的「特別日」（Special Day）。土庫曼於14日舉辦首場國家日活動，接下來歐盟預計將在5月9日、韓國在5月13日、中國在7月11日、美國在7月19日舉辦各自的國家日活動。

烏克蘭 澤倫斯基 石破茂

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