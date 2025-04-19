我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下個強勢股在哪？投資冠軍給1訣竅 「準確率99%」

黃仁勳兩天中國行 中媒：未與DeepSeek梁文鋒會面

諾魯為何由世界最富小島 淪落至窮到要賣黃金護照？

編譯任君翔／綜合外電
世界最小共和國諾魯，曾是人均最富裕國家。一度因磷礦開採暴富，現在卻因資源枯竭而陷入財務危機，並身處海平面上升所帶來的生存威脅中。(路透)
世界最小共和國諾魯，曾是人均最富裕國家。一度因磷礦開採暴富，現在卻因資源枯竭而陷入財務危機，並身處海平面上升所帶來的生存威脅中。(路透)

世界最小共和國諾魯，曾是人均最富裕國家，一度因磷礦開採暴富，現在卻因資源枯竭而陷入財務危機，並身處海平面上升所帶來的生存威脅中。

磷礦資源豐富的諾魯，在1907年開始發展採礦事業，此後數十年，由英國、澳洲及紐西蘭當局密集進行採礦。1968年獨立後，諾魯收回礦業的主控權，此後經濟高速成長。

「紐約時報」曾於1982年形容此島嶼為「世界最小且最富有的獨立民主政體」，並說諾魯的人均收入甚至超越因石油致富的波灣國家。諾魯面積僅21平方公里，人口約1.2萬人。

到了1990年代，磷礦資源逐漸耗盡。多年的濫採，已經毀了島嶼地面約80%的土地，只剩下形狀參差不齊的石灰岩構成物，大部分內陸區域至今難以居住。海洋生物也蒙受其害。「衛報」報導，因為磷礦開採使地表水源枯竭，當地已有40%的本土物種滅絕。

為了修復財政，諾魯轉而採取具爭議性的對策，包含成為海外稅務天堂、販賣護照，之後更與澳洲合作成立「諾魯區域處理中心」（Nauru Regional Processing Centre），收容尋求澳洲庇護的難民。

今年，諾魯再次推出「黃金護照」方案，透過出售公民身分，為海岸居民安置計畫籌集資金，因不斷上升的海平面現已威脅島民生存。總統亞定（David Adeang）對此表示：「這不只關乎生存，也關於確保未來世代能有安全、韌性及永續的家園。」

諾魯 澳洲 護照

上一則

義大利首座「性愛探監室」啟用 限時2小時、不得鎖門

下一則

日媒：澤倫斯基擬訪大阪世博 可能與石破茂會談

延伸閱讀

佳欣旅遊4組歐洲遊輪團

佳欣旅遊4組歐洲遊輪團
台灣限定？ 男星曝「1款衛生紙」歐美找不到

台灣限定？ 男星曝「1款衛生紙」歐美找不到
迦納禁止外國人交易黃金 疑劍指非法採礦中國人

迦納禁止外國人交易黃金 疑劍指非法採礦中國人
貿易戰升溫 中國加強限制稀土出口 澳洲礦產商成贏家

貿易戰升溫 中國加強限制稀土出口 澳洲礦產商成贏家

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49
中國國家主席習近平14日啟程東協國家訪問之旅，第一站抵達越南，越共中央總書記蘇林為習近平舉行隆重歡迎儀式。習近平呼籲加強中越貿易關係，並簽署45份合作文件。(新華社)

習近平訪越南簽45項合作案 川普：兩國在研究如何搞垮美國

2025-04-14 22:47

超人氣

更多 >
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%
WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎

WSJ：趁納瓦羅不在川普身旁 兩官員讓關稅急轉彎
輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算

輕鬆省百元 好市多Kirkland十類商品巨划算
網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大

網實測好市多紅、藍盒保鮮膜：封口和保鮮差異大