我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴席捲全球科技供應鏈

川普想打破IRS「獨立地位」？國稅局恐成政治工具

拒以方臨時停火提案 哈瑪斯籲達成全面終戰協議

中央社加薩走廊17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
哈瑪斯首席談判代表哈雅。路透
哈瑪斯首席談判代表哈雅。路透

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯今天拒絕以色列的臨時停火提議，不僅呼籲達成全面性協議，以結束加薩走廊戰爭，並願意釋放所有以方人質來交換遭以色列關押的巴勒斯坦人。

路透社和法新社報導，哈瑪斯（Hamas）首席談判代表哈雅（Khalil al-Hayya）透過電視發表聲明，哈瑪斯不再接受臨時協議，這項立場以色列不太可能接受，恐怕進一步延後結束近幾週重新展開的毀滅性攻擊。

哈雅指出，哈瑪斯願意立即進行「全面性方案的談判」，釋放所有仍遭扣押的人質，以換取結束加薩走廊（Gaza Strip）戰爭、以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋，以及加薩地區重建。

哈雅談到以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu），「內唐亞胡和他的政府利用局部協議作為其政治議題的掩護，持續進行滅絕與饑荒的戰爭，甚至不惜犧牲所有囚犯。我們不會成為該政策的幫凶」。

以色列提議加薩走廊停火45天，以利於釋放人質，以及展開間接談判結束戰爭。哈瑪斯已經拒絕其中一項要求，也就是解除武裝。哈雅在電視演說中抨擊以色列提案附有「不可能接受的條件」。

哈瑪斯依據今年1月19日生效的停火協議，釋放了38位人質。到了3月，哈瑪斯拒絕延長停火提案，以色列恢復對加薩地區的地面和空中攻勢。

以色列官員表示，以軍攻勢將持續到剩下的59名人質獲釋，以及加薩地區去軍事化為止。哈瑪斯則堅持，只有在達成結束戰爭的協議下，才會釋放人質，並拒絕解除武裝。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

日本長野縣芮氏規模5.0地震 震源深度僅10公里

下一則

停火能源基礎設施30天已屆滿 克宮：普亭未下其他指令

延伸閱讀

以色列防長：在加薩、黎巴嫩和敘利亞無限期駐軍

以色列防長：在加薩、黎巴嫩和敘利亞無限期駐軍
馬克宏擬承認巴勒斯坦為國家 以色列總理批大錯特錯

馬克宏擬承認巴勒斯坦為國家 以色列總理批大錯特錯
加薩走廊北部醫院遭空襲 以色列稱鎖定哈瑪斯

加薩走廊北部醫院遭空襲 以色列稱鎖定哈瑪斯
以色列新建加薩南部安全走廊 加強施壓哈瑪斯

以色列新建加薩南部安全走廊 加強施壓哈瑪斯

熱門新聞

柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

2025-04-15 09:00
22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
圖為中國籍戰俘張仁博（左）和王廣軍（右）。歐新社

中國戰俘控俄羅斯說謊 勸同胞勿參加烏克蘭戰爭

2025-04-15 11:15
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

2025-04-13 14:03
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49

超人氣

更多 >
車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」

車主抱怨、維修不斷 評比報告建議這十款SUV「別買」
佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知

美國出生波城移民律師 接到DHS限期離境通知
這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高

這些蔬果價格大漲 個別暴衝75% 未來或更高