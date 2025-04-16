葡萄酒去年消費量60年新低 美關稅再釀新風險

數據顯示，葡萄酒業遭受「完美風暴」的打擊，健康疑慮導致許多國家葡萄酒消費量下降，經濟因素又加劇了困境。(路透)

貿易機構15日表示，2024年全球葡萄酒消費量降至60多年來新低，，在經濟和健康憂慮雙重夾擊下，業界憂飲酒已出現「世代級」變化，也讓人們擔憂美國關稅 帶來新風險。

中央社引述法新社報導，國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）表示，2024年葡萄酒銷量較上年下降3.3%，來到2.142億百升。OIV根據政府數據的報告指出，這將是1961年葡萄酒銷量（2.136億百升）以來的最低紀錄。

葡萄酒產量也處於60多年來最低，2024年下滑4.8%至2.258億百升。

OIV統計部門主管戴爾葛羅索表示，葡萄酒業遭受「完美風暴」的打擊，健康疑慮導致許多國家葡萄酒消費量下降，經濟因素又加劇了困境。他說，雖然川普 政府暫緩徵收關稅，但之後仍然可能成為震撼業界的另一「炸彈」。

OIV這份年度報告指出：「除了短期的經濟和地緣政治動盪，重要的是考量導致葡萄酒消費量下降的結構性和長期因素。」OIV表示，目前消費者購買葡萄酒的價格每瓶比2019至2020年高出約30%，自那時以來整體消費量減少了12%。

全球最大葡萄酒市場美國的消費量減少5.8%，至3330萬百升。

法國零售連鎖集團Nicolas表示，飲酒已出現世代轉變，指人們不再像以往般暢飲，年輕人也較父母一輩少喝酒。