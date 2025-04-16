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川普反DEI政策 瑞典世界文化博物館喪失補助

中央社斯德哥爾摩16日專電

瑞典媒體報導，瑞典世界文化博物館（World Culture Museum）因拒絕配合美國廢除多元、平等、包容（DEI）政策，而喪失美國駐瑞典大使館所提供的文化交流補助。

瑞典「晚報」（Aftonbladet）15日報導，瑞典世界文化博物館在幾週前收到美國駐瑞典大使館的通知，希望館方可以簽署一份有關文化補助不得運用於DEI工作上的合約，否則將不會繼續提供補助。

報導指出，世界文化博物館因為館內正在進行的「美洲原住民時尚展」（Native American Fashion）獲得美國大使館提供共50萬瑞典克朗（約5萬美元）的交流補助，支持來自美國的設計師與藝術家到瑞典交流的費用。

美國大使館先前已支付40萬瑞典克朗，但在支付最後一筆補助款之前，瑞典世界文化博物館就收到美國大使館的合約，希望瑞典博物館方可以簽署合約，同意不將美國提供的補助款用於DEI工作上。

此要求已遭博物館方拒絕，瑞典世界文化博物館的宗旨之一就是要增進社會的多元、平等與包容，因此館方決定不簽署這份合約。

這也表示美國大使館不會支付最後一筆補助款10萬瑞典克朗，這場展覽相關的藝術文化交流有可能因此付諸流水。

瑞典博物館方代表朗史托姆（Anna Lundström）向「晚報」表示，想不到在美國發生的事情也會影響到瑞典，很值得注意。

瑞典世界文化博物館的「美洲原住民時尚展」展出由40位來自美國與加拿大不同原住民族的設計師的作品，展期到2026年11月。

美國總統川普（Donald Trump）上任後，簽署廢除DEI政策的行政命令，包括五角大廈等聯邦機構內DEI相關編制，例如人事監察、投訴、宣導等辦公室被關閉，人員被迫離職。

性別議題上，終止多元選項，只有男女之別；跨性別者不得參與官方管轄的運動賽事，並指定英語為唯一官方語言。

瑞典 大使館 原住民

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