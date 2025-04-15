德國是否交付烏克蘭金牛座巡弋飛彈 再掀討論

圖為2024年6月5日在德國柏林舉辦的國際航空航天博覽會（ILA）上，展示的金牛座巡弋飛彈。路透

針對德國 是否交付烏克蘭 金牛座巡弋飛彈，近日在德國再次成為話題。可能接任德國總理的基督教民主聯盟黨主席梅爾茨近日公開表示支持態度；可望續任的德國國防部 長佩斯托瑞斯則持懷疑論點。

俄羅斯在2022年2月發動入侵烏克蘭戰爭，德國成為援助烏克蘭的歐盟第一大國。德國軍援烏克蘭抵禦軍備，即將離任的德國總理蕭茲（Olaf Scholz）多次對交付烏克蘭金牛座（Taurus）巡弋飛彈持反對立場。

德國國會選舉2月23日結束後，選舉贏家基督教民主聯盟（CDU）、基督教社會聯盟（CSU）與社會民主黨（SPD）目前正在籌組新政府。可能繼任德國總理的基督教民主黨主席梅爾茨（Friedrich Merz）表示，願意向烏克蘭提供金牛座巡弋飛彈。

梅爾茨13日在德國公共廣播聯盟（ARD）政論節目中接受主持人米斯加（Caren Miosga） 專訪時表示，「並不是我們自己干涉這場戰爭，而是我們備援烏克蘭軍隊這類武器」。

梅爾茨重申，只有在與歐盟夥伴的協調下，他才會這樣做。梅爾茨說，「這必須先獲得一致認同，而如果這獲得一致認同，那麼德國應該參加」。

對此，現任社會民主黨籍（SPD）國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，他不清楚歐洲夥伴也有這套系統，因此，「協調是一個棘手的問題」。佩斯托瑞斯在出席漢諾威（Hannover）社民黨會議時受訪表示，「我不懂為什麼在德國總是習慣公開討論武器系統」。

佩斯托瑞斯可能在德國聯邦新政府中續任國防部長一職。佩斯托瑞斯表示，對於金牛座飛彈的交付確實有許多好的論點，但同時也有許多好的反方論述。僅有少部份能被公開討論。

據德國每日鏡報（Tagesspiegel）報導指出，歐盟成員國英國與法國已向烏克蘭提供類似的巡弋飛彈武器系統，但不如金牛座巡弋飛彈精確，且射程較短。專家也指出，由於金牛座巡弋飛彈是透過戰鬥機發射，烏克蘭必須先升級成Su-24戰鬥轟炸機或是F-16戰隼戰鬥機等機隊。

此外，烏克蘭士兵必須事先接受作戰和目標程式設計等專業訓練。金牛座巡弋飛彈是德國和瑞典聯合開發的巡弋飛彈，長約5公尺、重達1400公斤，配備自主引擎和多個導航系統，可自主低空穿越敵方領土。

德國聯邦國防軍隊在2005年起該套武器系統。由於金牛座巡航飛彈的相對小體型，以及特別低的飛行高度，有利於穿越敵方防空系統。據德媒指出，飛彈系統公司（MBDA）目前正在部署製造龍捲風（Tornado）戰鬥機，透過與戰鬥機結合，金牛座巡弋飛彈能擊中和摧毀500公里外的目標。

在梅爾茨表達對交付烏克蘭金牛座巡弋飛彈的支持後，俄羅斯國家安全委員會複習梅德韋傑夫（Dmitri Medwedew）將梅爾茨描述為「納粹」。德媒指出，梅德韋傑夫長期擔任俄羅斯總統普亭（Wladimir Putin）的宣傳者，「污辱、謊言和散播恐懼是他的風格」。