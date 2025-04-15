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「國家日」成為交流契機 日相石破茂盼開展世博外交

中央社東京15日專電
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日本首相石破茂13日在大阪舉行的2025年世博會開幕典禮上發表講話。歐新社
日本首相石破茂13日在大阪舉行的2025年世博會開幕典禮上發表講話。歐新社

日本首相石破茂今天與前來日本出席2025年世界博覽會（大阪世博）國家日活動的土庫曼總統塞達爾．別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdymukhamedov）舉行會談，希望藉由「世博外交」加強與各國關係。

共同社、每日新聞報導，13日正式開幕的大阪世博共有158個國家與地區，及7個國際機構參加，展期至10月13日止。日本政府預估，在這期間將有超過100名各國元首、部長等重要人士訪日。

大阪世博設有「國家日」（National Day），由參展國家與地區輪流舉辦活動，另外還有國際機構舉辦的「特別日」（Special Day）。土庫曼於14日舉辦了首場國家日活動，接下來歐盟預計將在5月9日、韓國在5月13日、中國在7月11日、美國在7月19日舉辦各自的國家日活動。

在接下來的世博外交中，石破茂預計與21日至23日訪日的荷蘭總理史庫夫（Dick Schoof）會面。

此外，世博開幕3天下來發現了不少問題，正在陸續補強中。

像是開幕第一天因為湧進太多人（事後統計為11萬9000人），導致通訊流量出現問題，有些民眾沒辦法在智慧型手機上打開入場要掃的電子票QR碼，目前主辦單位已經在比較多民眾入場的東門口設置Wi-Fi，加強通訊環境，也建議準備前往世博的民眾可以把QR碼列印出來，以備不時之需。

另外，13日開幕第一天的下午下起大雨，氣溫瞬間下降，許多民眾躲到「大屋頂環」下方避雨，但是人工島夢洲會場位於海上，每當強風一吹、雨水順勢打進來。

由於大屋頂環太高，無法完全遮擋風雨，甚至部分地方還發現漏水，被工作人員設置三角錐圍起來，以防民眾靠近。由於椅子被雨打溼，於是出現民眾撐傘坐在椅子上，或是在比較能夠遮蔽風雨的柱子旁席地而坐的情景。許多人事後感想都是又濕又冷。

主辦單位表示，會漏水研判是雨水槽內的積水溢出導致，今後會持續調查原因，並要求施工單位處理改善。

2025年世博會13日在大阪開幕。歐新社
2025年世博會13日在大阪開幕。歐新社

日本 石破茂 智慧型手機

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