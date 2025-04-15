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歐盟氣候年報：歐洲又熱又旱又雨 東西差異巨大

中央社布魯塞爾15日專電
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熱浪襲擊歐洲南部，圖為人們在義大利米蘭的一座公共噴泉中戲水。(美聯社)
熱浪襲擊歐洲南部，圖為人們在義大利米蘭的一座公共噴泉中戲水。(美聯社)

根據歐盟氣候年報，2024年除了是歐洲有紀錄以來最熱一年，半片大陸都破高溫紀錄，而且西歐創下罕見的降雨，東歐則出現極端乾旱，暴風雨和水災共奪走335條人命。

歐洲聯盟（EU）旗下氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）和聯合國世界氣象組織（WMO）今天發布年度合作報告，指出歐洲是洪水風險預測成長最高的地區之一，且攝氏1.5度的全球暖化可能導致歐洲每年因極端高溫而死亡3萬人。

該報告的各種指標都反映出2024年的歐洲有多熱，例如海面溫度（SST）年平均達攝氏13.73度，創下較平均值高出攝氏0.7度的紀錄，尤其地中海更高出平均值攝氏1.2度；全年出現「強烈」、「非常強烈」和「極端熱負荷」的天數都是有紀錄以來第2高。

還有，歐洲土地霜凍日不到90天的面積占69%，是有紀錄以來最大，遠高於平均值50%；斯堪地那維亞和北極區斯瓦巴群島（Svalbard archipelago）的冰川融化損失程度也創下最高紀錄。

歐盟年報也顯示東西歐極端氣候的差異甚大，去年東歐民眾感受到特別乾燥、日曬和炎熱天氣，西歐民眾則有更濕、多雲和較少炎熱的體驗。西歐降雨量在去年成為1950年以來最多的10個年度之一。

歐洲去年氣候的東西差異，反映在溫度、降雨、土壤濕度、持續日照、太陽輻射等指標上，也使得東西歐的河川流量出現大落差。去年是歐洲自2013年以來水災廣度最大的一年，30%河川網絡超過洪水高標線，影響逾40萬人。

在許多惡化的氣候指標之外，或許較能欣慰的是太陽、風力、水力等再生能源在2024年也創新高，占歐洲總發電量的45%。

歐盟 冰川 聯合國

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