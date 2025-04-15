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樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

世界新聞網王若馨／即時報導
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柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)
柯克比投資公司副董事長哈爾比滑雪意外身亡。(取自柯克比投資公司官網)

樂高集團高層哈爾比（Michael Halbye）在瑞士滑雪勝地發生事故身亡。

64歲的哈爾比上周六滑雪時摔倒，雖然緊急空運送醫，但因內出血過多，不久後仍宣告不治。

這起事故發生在瑞士瓦萊州（Valais）的韋爾比耶（Verbier）地區。據了解，來自丹麥的哈爾比當時正滑下一條陡峭雪道，在韋爾比耶滑雪場的Col de Chassoure區域不慎失去平衡，以高速跌落斜坡。

哈爾比是位於丹麥的柯克比（Kirkbi）投資公司副董事長，該公司是掌握樂高控股權的家族投資公司。

柯克比董事長克里斯蒂安森（Thomas Kirk Kristiansen）宣布了哈爾比的死訊，他表示：「得知麥可驟逝，我們悲慟逾恆。」

「我們要向麥可的家人和摯愛致以沉痛的哀悼，麥可在他生命中各層面留下了深刻且正面的影響。」

「我們感懷他作為副董事長的貢獻，但更重要的是，我們會珍惜他身為一個人所留下的回憶。我們會永遠尊敬懷念他。」

哈爾比也是丹麥王室的親密友人，丹麥女王瑪麗一世發表聲明表示哀悼。

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