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日相示警：川普關稅恐根本上改變全球經濟秩序

中央社東京14日綜合外電報導
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日本首相石破茂。美聯社
日本首相石破茂。美聯社

日本首相石破茂今天對日本國會眾議院表示，美國加徵關稅「可能從根本上改變全球經濟秩序」，這是他迄今對於美國總統川普的政策可能損及全球經濟表達過最強烈的警告。

路透報導，石破茂同時強調，日本將針對如何與美國在貿易、國家安全等一系列議題上進行合作，來尋求共識。

石破茂告訴國會：「關於對美交涉，我們有必要了解川普（Donald Trump）論點背後原因，無論是個中邏輯或其觀點背後的情感因素。」

他並表示：「我完全意識到，截至目前發生的事有可能從根本上改變當前全球經濟秩序。」

石破茂又說，日本政府目前並未考慮為此編列2025年度補正預算，但會隨時準備好及時行動來減緩美國關稅帶來的經濟衝擊。

日本與美國政府將於17日展開貿易談判，預料將討論關稅、非關稅貿易壁壘及匯率等一系列議題。

日本是美國最大投資國，另據日本政府資料，去年日本對美國出口額為21兆2951億日圓（約1420億美元），其中汽車占28.3%為最大宗。

日本政府迄今未能爭取到美國關稅豁免，包括4月初生效的對全球汽車加徵25%關稅；川普同時計劃對日本貨品加徵24%關稅，目前暫緩實施。

法新社報導，石破茂今天告訴國會議員，負責與美方交涉關稅事務的日本經濟再生大臣赤澤亮正本週將赴華府談判。

赤澤今天對國會表示：「由於一些關稅措施已生效，日本企業的獲利正一天比一天減少。愈早（解決關稅議題）愈好」。

赤澤亮正還說，任何匯率相關討論將由日本財務大臣加藤勝信與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行。他表示：「兩國一致認為，過度的市場波動將對經濟產生不利影響。」

石破茂今天下午另與新加坡總理黃循財通話，討論美國關稅及中國反制措施帶來的衝擊。

日本外務省表示，石破茂告訴黃循財：「對於在新加坡等東南亞國家營運的日本企業而言，當前情況嚴峻。」

日本 關稅 石破茂

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