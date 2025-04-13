我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

帳單出現關稅附加費 店家印「川普髮型圖案」推責

英國當局接管中資鋼鐵公司 商貿大臣：政府以前太天真

中央社倫敦13日綜合外電報導
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)
位於英格蘭斯康紹普的英國鋼鐵公司。(美聯社)

在英國政府接管中國敬業集團持有的英國鋼鐵公司（British Steel）工廠後，英國商業暨貿易大臣雷諾茲今天表示，政府過去讓敏感鋼鐵產業落入中企手中實在過於「天真」。

法新社報導，這座英國鋼鐵公司工廠位於英格蘭北部斯康紹普（Scunthorpe），雇用了數以千計員工，是英國最後一間能生產原鋼的工廠，為英國建築業、鐵路運輸等產業生產重要的鋼鐵。

敬業集團先前表示，運行斯康紹普工廠的高爐已不敷成本。英國國會昨天緊急通過法案，阻止這座工廠關閉，隨後宣布將接管這間公司，且不排除將它收歸國有。

敬業集團於2020年買下英國鋼鐵公司，並表示已投資超過12億英鎊（約15.7億美元）來維持運作，但每天仍虧損約70萬英鎊（約91.5萬美元）。

雷諾茲（Jonathan Reynolds）今天告訴天空新聞網（Sky News）：「做為一個國家，我們過去做錯了決定。」他並指責過去的保守黨領袖允許中國企業經營敏感的基礎設施，稱「我們對這類事情實在太過天真」。

雷諾茲認為需要找到平衡點。他說，某些產業「比其他產業更敏感」，「英中之間許多貿易都是在沒有爭議的領域進行」。

不過雷諾茲也表示，他不認為中國政府是刻意想讓這座工廠倒閉，他說：「我不是在指控中國政府直接介入這件事。」

雷諾茲說道：「事實上，我認為他們會理解為何我們無法接受那項提案，因為那會讓我們失去關鍵的國家產能。所以我並不是在指控某種外國干預行為。」

他隨後向英國廣播公司（BBC）透露，敬業集團曾拒絕一筆約5億英鎊的支援，反而要求超過兩倍的金額，而且幾乎無法保證高爐會持續運轉。

上一則

日相石破茂喊世界團結 大阪世博政治味濃

延伸閱讀

香港回歸以來首次 英議員赴港探孫被拒入境 英外相提交涉：令人擔憂

香港回歸以來首次 英議員赴港探孫被拒入境 英外相提交涉：令人擔憂
拿台灣祭旗？分析：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

拿台灣祭旗？分析：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步
英國首例…婦移植姊姊子宮後產女嬰 曾罹罕病不孕終圓夢

英國首例…婦移植姊姊子宮後產女嬰 曾罹罕病不孕終圓夢
第5屆消博會海南開幕 宣示提升中國消費市場吸引力

第5屆消博會海南開幕 宣示提升中國消費市場吸引力

熱門新聞

22歲網紅薩勒靠著居家裸體清潔賺進高薪。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Lucas Andrade）

22歲巴西全裸女僕清潔生意接不完 這些富人最愛找她

2025-03-28 22:39
川普的對等關稅在全世界引發恐懼和怒火，但印度當局倒認為這是一個「千載難逢的機遇」。圖為印度總理莫迪（左）和川普2月13日在白宮會面的檔案照。（路透）

印度：關稅戰是「千載難逢機會」且問題源於中國「入世」

2025-04-08 10:50
英國前首相強生。（美聯社）

前英相強生餵鴕鳥被啄下體 痛到慘叫 妻：太好笑必須分享

2025-04-11 02:28
烏克蘭發現頓內次克地區的2名戰俘是「替俄軍作戰的中國公民」，並且搜出其身上的證件和銀行資料，是戰爭爆發以來首次俘虜的中國籍戰鬥人員。(截自YouTube烏克蘭官方公開影片)

美官員：為俄作戰中國公民是傭兵 與中國政府無直接關係

2025-04-12 13:49
威廉王子最近都以大鬍子造型趴趴走。(路透)

威廉王子斷崖式崩壞 禿頭配鬍子變怪大叔：嚇哭女兒

2025-03-18 23:50
圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。(歐新社)

臨陣喊卡 歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝原因

2025-04-10 08:40

超人氣

更多 >
一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」

一出現就讓人不想放手：最讓男生最捨不得的「3星座女」
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃
美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋
半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策