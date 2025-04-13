日相石破茂喊世界團結 大阪世博政治味濃

日本首相石破茂12日在2025大阪世博開幕典禮致詞。(美聯社)

2025年世界博覽會昨在日本大阪市夢洲會場開幕，日本首相石破茂表示「我們希望透過世博再度恢復世界的團結感」，但法新社報導，隨著俄烏戰火仍在肆虐及美國總統川普的關稅政策造成經濟動盪，這番言論可能過於樂觀。

世博一些場館雖然沒有直接提及政治議題，但暗示意味相當濃厚。烏克蘭 展館上方放置了黃藍相間的國旗色標語牌，上面寫著「非賣品」，呼應了烏克蘭總統澤倫斯基談及與俄羅斯 的戰爭所發表的對抗性言論。

俄羅斯今年沒參加世博。烏克蘭經濟部副部長別列日娜（Tatiana Berezhna）告訴法新社：「我們想要世界更加知道我們的韌性。我們是創造者，而非破壞者。」

以色列和巴勒斯坦 哈瑪斯組織的戰爭也在持續。世博會場內的巴勒斯坦展館展出一塊來自耶路撒冷西牆的石頭，以色列展館負責人維蘭（Yahel Vilan）說，「我們帶來和平的訊息」。

美國展館主題則是「美麗的美國」，但沒有提及川普的貿易政策，而是展示美國的風景、人工智慧科技和太空，還包括模擬火箭發射，乾冰噴射器在訪客頭上營造點火效果。

附近的中國大陸展館以書法卷軸為靈感，專注展現綠能科技，以及由嫦娥五號和嫦娥六號月球探測器帶回來的月球樣本。