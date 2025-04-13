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美日貿易談判將登場 日方喊話「不會拋售美債當籌碼」

編譯魏紹揆／綜合外電
日本自民黨政調會長小野寺五典表示，須讓日圓更強勁、不會拋售美債。（美聯社）
日本自民黨政調會長小野寺五典表示，須讓日圓更強勁、不會拋售美債。（美聯社）

美日貿易談判預定17日登場，日本執政黨高層表示，該國不打算把持有的美債當作談判籌碼，不會蓄意採取行動。

自民黨政策主管小野寺五典13日在日本放送協會（NHK）的節目上說：「身為美國盟友，政府不會故意對美債採取行動，造成市場混亂肯定不是好主意」。

他說，日本是美債最大的海外持有國，不該蓄意拋售美債，以報復美國總統川普開徵的關稅。根據美國財政部數據，1月日本持有的美債達1.079兆美元；中國緊追其後，持有部位達7,608億美元。

上周美債價格回檔，導致長債殖利率飆升，寫2020年新冠疫情來的最大漲幅，可能是促使川普改口，宣布對等關稅暫緩實施90天的因素之一。

小野寺並說，日圓疲弱推高家庭的生活成本，必須透過提振產業競爭力等方式，讓日圓走強。他把通膨加劇歸咎於日圓疲軟，暗示決策者認為，該國經濟的較大問題是日圓貶值、而非日圓升值。他說：「日圓疲軟是推升物價的因素之一」，「為了讓日圓轉強，強化日本企業非常重要」。

本周的美日貿易協商可能包含棘手的貨幣政策，部分日本官員預料，美方將要求日方支撐日圓走勢。兩名知情人士透露，經濟再生擔當大臣赤澤亮正為首席談判代表，將在17日會見美國財長貝森特（Scott Bessent）。

日本 川普 關稅

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