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公園裡的外國人是間諜？中國國安部拍片揭案例

美國不可靠 歐盟出招提高國防支出 嚇阻俄國侵略

編譯江昱蓁／即時報導
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Bruegel報告指出，若歐洲能將採購資源最大整合，並建立包含英國在內的歐洲共同防衛市場，就有可能在2030年前減少對美軍事依賴。圖為在波蘭凱爾采舉行的第32屆國際國防產業展覽，吸引711家企業參展。(新華社)
Bruegel報告指出，若歐洲能將採購資源最大整合，並建立包含英國在內的歐洲共同防衛市場，就有可能在2030年前減少對美軍事依賴。圖為在波蘭凱爾采舉行的第32屆國際國防產業展覽，吸引711家企業參展。(新華社)

據路透報導，歐盟財長12日就成立共同國防基金展開討論，該基金向成員國收取費用，以購買進而擁有國防裝備，好在不增加一國檯面上債務的前提下，提高國防支出。

這項基金名稱為「歐洲國防機制」 （European Defence Mechanism, EDM），是智庫布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）向本次部長會議提出的報告之一，目的在解決高負債國家如何支付昂貴軍事裝備費用的問題。

EDM是歐洲為因應俄國可能攻擊所做出的廣泛努力中的一部分。歐盟各國政府愈來愈意識到，無法完全依賴美國提供的安全保障。

葡萄牙財長薩曼托（Joaquim Miranda Sarmento）說，「這是一個很好的討論起點」；其他幾個歐盟國家也對此表示支持，並指出設立基金在技術層面上相對簡單，畢竟可仿照歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」（ESM）的模式。

不過，薩曼托也說，「我們在授權、財政及市場槓桿等層面仍有部分問題待解決，不僅是資金，軍事層面也有待釐清之處」。

報導指出，歐盟正考慮在未來4年透過放寬財政紀律與共同借貸的方式，增加高達8,000億歐元（約新臺幣29.27兆元）的軍事支出，並用於大型國防計劃。但這種方式會讓國家債務升高，對於已債台高築的國家而言實為一大隱憂，Bruegel的構想提供另一種將部分國防投資排除在國家帳面之外的選項。

該基金將透過跨政府條約設立，設有實繳資本與可要求資本，使其能在市場上籌資。EDM也開放非歐盟國家的加入，如英國、烏克蘭或挪威。由於該基金擁有所購買的裝備，故為此融資而產生的債務將記錄在EDM的帳面上，而非計入各國帳目中。

該基金也將促進歐洲國防裝備單一化的發展，以降低成本並整合資源。目前歐盟27國的國防採購與生產高度分散，使用至少7種不同的戰車、9種自走榴彈砲及7種步兵戰鬥車。

該基金的重點將置於「戰略賦能」（strategic enablers）項目上例如，聯合指揮與管制系統、衛星情報與通訊，研發第五代或第六代戰機這類昂貴的新武器系統，以及整合各國所需的戰略防空、戰略長程空中運輸、海上後期、飛彈及和嚇阻武器系統—目前多由美國提供這類基礎軍事設施或裝備。

Bruegel報告指出，若歐洲能將採購資源最大整合，並建立包含英國在內的歐洲共同防衛市場，就有可能在2030年前減少對美軍事依賴，而英國作為重要國防產業國家，也能促進市場競爭。

歐盟 烏克蘭 俄國

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